Deze tegenstander van het Nederlands elftal was een jaar geleden nog amateurspeler en gymleraar

Het Nederlands elftal neemt het dinsdagavond op tegen Oostenrijk. De selectie van het Alpenland waarborgt, ook ondanks de blessure van sterspeler David Alaba, een hoop bekende namen. Een speler bij wiens naam wellicht minder snel een belletje gaat rinkelen, is Maximilian Entrup (26). Het verhaal van een aanvaller die onlangs zijn opleiding tot gymdocent afrondde, een jaar geleden nog amateurvoetballer was en nu EK-ganger is.

Door Jan Hoeksema

In één jaar tijd van speler in de marges van het amateurvoetbal, naar veelscorende spits op het hoogste profniveau, naar uitkomen voor je vaderland, naar meegaan naar een eindronde. Het klinkt als het script van deel twee van de film ‘In Oranje’, maar het is het werkelijke verhaal van Maximilian Entrup.

Entrup, een geboren Wener, is afkomstig uit de jeugd van het Oostenrijkse FK Austria Wien, de club die zijn hart al vanaf jongs af aan weet te vullen. Als jongeling is hij zelfs lid van Austria Wien-fanclub Inferno. Tot de hoofdmacht van zijn jeugdliefde schopt Entrup, een scoorgrage spits die met beide voeten overweg kan, het nooit en in 2012 verruilt hij de jeugdopleiding van Austria voor die van Floridsdorfer AC, waarvan het eerste elftal uitkomt op het tweede niveau van Oostenrijk.

Hier weet Entrup een transfer naar Rapid Wien, de stadgenoot en aartsrivaal van Austria Wien, bij elkaar te spelen. De fanatieke supporters van Rapid kunnen deze gevoelige transfer allerminst waarderen en klimmen in de gordijnen. Het is boter aan de galg gesmeerd en dus maakt Entrup ‘gewoon’ de overstap naar Rapid.

De scoringsdrift waarmee hij zichzelf naar de Oostenrijkse subtopper weet te schieten, kan Entrup niet reproduceren bij Rapid, waar hij slechts drie keer in actie komt, met nul doelpunten of assists tot gevolg. Een uitleenbeurt aan laagvlieger St. Pölten volgt, maar ook hier weet de 1,86 meter lange aanvalsleider het doelnet niet te doen trillen, ondanks zeven wedstrijden namens de club.

Pogingen bij achtereenvolgens tweedeklasser SV Lafnitz en amateurclub FCM Traiskirchen, uitkomend op het derde niveau van Oostenrijk, geven Entrup weinig reden om te blijven geloven in een profcarrière. In deze jaren besluit hij dan ook een startschot af te vuren voor een loopbaan naast het voetbal.

Entrup volgt een opleiding tot gymleraar en rondt deze af. Terwijl hij wegwijs geraakt met trefbal en turntoestellen, is Entrup ook nog altijd aanvaller op het derde niveau van Oostenrijk. Vanaf januari 2022 komt de goaltjesdief uit voor FC Marchfeld Donauauen, waar hij prompt aan de lopende band begint te scoren. Voor het eerst in zijn dan zes jaar oude carrière komt zijn potentie tot uiting.

Entrup schiet de Regionalliga Ost, de competitie waarin Marchfeld Donauauen uitkomt, behoorlijk overhoop. In 38 wedstrijden voor de club weet Entrup 32 keer te scoren, wat hem in juli 2023 een prachttransfer oplevert. TSV Hartberg, dat twee competities hoger speelt en dus op het hoogste niveau uitkomt, durft het aan met de opgebloeide centrumspits en deelt een contract voor een jaar uit. Entrup maakt in één klap de overstap van de amateurs naar het hoogste profniveau.

Dat hij plots twee treetjes hoger speelt, deert Entrups doelpuntenproductie amper. In het seizoen 2023/24 speelt hij 28 wedstrijden voor Hartberg, met 16 doelpunten en 4 assists tot gevolg. Entrup kent een bijzonder carrièreverloop, maar het weerhoudt bondscoach van Oostenrijk Ralf Rangnick er niet van om de laatbloeier op te roepen voor het nationale elftal. In november 2023 zit Entrup voor het eerst bij de selectie en hij maakt zijn debuut in de 2-0 overwinning op Duitsland. In maart jongstleden, minder dan een jaar nadat Entrup nog als semi-prof actief is op het derde niveau, tekent hij voor zijn eerste interlandgoal. Turkije, dat met 6-1 wordt verslagen, is zijn eerste internationale slachtoffer.

En nu is Entrup dus actief op het EK. Althans, hij is onderdeel van Rangnicks selectie. In de eerste twee groepsfaseduels tegen Frankrijk (0-1 verlies) en Polen (1-3 winst) blijft Entrup 180 minuten op de bank. Dinsdag wacht het treffen met het Nederlands elftal en mogelijk maakt de gymleraar dan tegen Oranje zijn debuut op een eindronde. Gezien de drie door Oostenrijk behaalde punten is het bovendien niet ondenkbaar dat de ploeg van Rangnick zich plaatst voor de achtste finales.

Dankzij zijn plotse ontplooiing tot volwaardig en succesvol profvoetballer zal Entrup de komende jaren vermoedelijk geen kinderen meer leren speerwerpen of handballen. Mogelijk weet hij zelfs een behoorlijk slaatje uit zijn hernieuwde voetbalcarrière te slaan, want als we de Engelse berichtgeving mogen geloven, kan Entrup rekenen op belangstelling vanuit de Premier League en Championship. Een dergelijke transfer zou alleraardigst passen bij de snelle ontwikkeling van zijn carrière de afgelopen twee jaar, met mogelijk een EK-debuut.

