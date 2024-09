Deze 6 internationals willen (eindelijk) hun kans pakken in het Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman heeft besloten om na het EK van afgelopen zomer flink door te selecteren. Grote namen zoals Daley Blind, Steven Bergwijn, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon zijn niet geselecteerd voor de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland.



Door Luuk Winter



Toch heeft Koeman een selectie van 23 man weten samen te stellen. Met enkele verrassende namen, waaronder Jan Paul van Hecke en Nick Olij, die hun debuut voor Oranje zouden kunnen gaan maken. Van Hecke is opgeroepen doordat Mickey van de Ven zich met een blessure heeft afgemeld bij het Nederlands Elftal.

Imago

Jan Paul Van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Van Hecke speelde tot nu toe een erg goed seizoen bij the Seagulls. Zo heeft Brighton na drie competitiewedstrijden nog niet verloren en heeft van Hecke daar ook een groot aandeel in. Zo werd er bijvoorbeeld afgelopen weekend nog een punt gepakt op bezoek bij Arsenal (1-1) en wist het de week ervoor zelfs nog in de laatste minuten een overwinning te boeken thuis tegen Manchester United. De ex-verdediger van NAC Breda en SC Heerenveen kan nu dus de komende interlandperiode zijn debuut maken voor het Nederlands Elftal.

Imago

Quinten Timber (Feyenoord)

Koeman leek Quinten Timber afgelopen zomer al mee te nemen naar het EK in Duitsland. Helaas raakte hij kort voor het einde van het Eredivisie-seizoen geblesseerd en kon de middenvelder niet deelnamen aan het eindtoernooi. De Feyenoorder is nu net als zijn broer Jurriën Timber (Arsenal) in de selectie opgenomen voor de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland.

Imago

Jurriën Timber (Arsenal)

Jurriën Timber miste toevallig ook afgelopen EK door een blessure. De verdediger van Arsenal heeft voor zijn zware knieblessure al wel 15 interlands op zijn naam staan terwijl zijn broertje Quinten het tot nu toe moest doen met één korte invalbeurt. In het begin van de competitie kiest Mikel Arteta nu vaak voor Jurriën Timber links achterin de defensie. In het verleden bij Ajax stond hij vaak centraal achterin. Dat Jurriën Timber op meerdere posities uit de voeten kan, zou voor Koeman ook een reden kunnen zijn om hem op te stellen.

Imago

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Het komt de laatste tijd niet veel voor dat er een speler van Sparta wordt geselecteerd. Toch is het niet geheel onverdiend dat Olij mee is genomen door Koeman. De doelman van Sparta stond afgelopen transferperiode in de belangstelling van onder andere Feyenoord. Dat laat zien dat de keeper een goed seizoen achter de rug heeft. Naast Olij zijn ook Bart Verbruggen en Mark Flekken opgeroepen voor Oranje. Olij moet zich deze interlandperiode normaal gesproken opmaken voor een rol als derde keeper, al valt het niet volledig uit te sluiten dat Koeman hem een kans geeft tijdens de nieuwe Nations League-campagne.

Imago

Justin Kluivert (Bournemouth)

Kluivert leek af te vallen na het bekendmaken van de definitieve selectie maar uiteindelijk werd de aanvaller na een lange tijd van afwezigheid weer geselecteerd doordat Joey Veerman uiteindelijk afviel. De middenvelder van PSV liep afgelopen zondag een blessure op tegen Almere City. Kluivert, die sinds vorig seizoen uitkomt voor Bournemouth in de Premier League, is sinds 2018 al niet meer uitgekomen voor het Nederlands Elftal.

Imago

Ryan Gravenberch (Liverpool)

De middenvelder van Liverpool beleeft een droomstart van het nieuwe seizoen. Onder leiding van Nederlandse coach Arne Slot mocht Gravenberch dit seizoen vaak op de nummer 6-positie starten en heeft hij nu al laten zien dat dit uitstekend gaat. Nu Frenkie de Jong nog steeds afwezig is en Veerman is afgehaakt, maakt Gravenberch kans om ook voor het Nederlands Elftal minuten te gaan maken. De vraag is eigenlijk of de bondscoach na het goede spel van Gravenberch bij the Reds nog wel om hem heen kan.