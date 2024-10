Devyne Rensch was afgelopen zomer bijna rond met buitenlandse club

Devyne Rensch was afgelopen zomer dicht bij een transfer naar AS Roma, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Volgens de journalist zijn Ajax en de 21-jarige verdediger momenteel in gesprek over een contractverlenging.

Zaakwaarnemer Mohammed Salem, Rensch en Ajax zijn momenteel in onderhandeling over een nieuw contract. De Amsterdammers willen voorkomen dat de rechtsback komende zomer gratis de deur uitloopt.

Wel moet er nog iets gebeuren, zo weet Verweij. “Daarvoor moet eerst een plooi worden gladgestreken, want Rensch kwam niet voor in het rijtje sleutelspelers dat directeur voetbal Marijn Beuker opsomde.”

Rensch, die ondanks zijn leeftijd al veel ervaring heeft, kreeg tot dusver nog geen nieuwe aanbieding van Ajax. Verweij weet dat Francesco Farioli bij technisch directeur Alex Kroes aandringt op het verlengen van zijn aflopende contract.

Volgens Verweij ‘had het niet veel gescheeld of Rensch was afgelopen zomer weg geweest’. “Rensch was bijna rond met AS Roma.” Het is vooralsnog onbekend of Ajax ook een akkoord had met de Italiaanse club.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Rensch inmiddels op 10 miljoen euro. In de Italiaanse Serie A had hij de opvolger kunnen worden van de naar PSV vertrokken Rick Karsdorp.

Rensch speelt al jarenlang in de hoofdmacht van Ajax. Inmiddels staat de teller op 140 officiële wedstrijden namens de Nederlandse recordkampioen. Daarin was de enkelvoudig international van Oranje goed voor 10 doelpunten en 12 assists.