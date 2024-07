Deschamps overweegt ster op de bank te zetten door dreiging Williams en Yamal

Deschamps overweegt Griezmann op de bank te zetten tijdens Frankrijk - Spanje wegens dreiging Williams en Yamal

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk staat voor een moeilijke keuze. Les Bleus nemen het dinsdag in de halve finale van het EK op tegen Spanje, dat indruk maakt en met Lamine Yamal en Nico Williams over twee vleugelspelers in bloedvorm beschikt. Volgens L'Équipe overweegt Deschamps daarom om Antoine Griezmann op de bank te zetten.

Griezmann begon tot nu toe in vier van de vijf wedstrijden op het EK in de basis. Zo ook in de kwartfinale tegen Portugal, toen hij op 10 stond achter spitsen Kylian Mbappé en Randal Kolo Muani.

Deschamps weet dat het gevaar van Spanje zich met name op de vleugels bevindt en denkt er daarom aan om terug te keren naar het 4-3-3-systeem, in plaats van de 4-1-2-1-2-formatie die tegen Portugal gehanteerd werd. Een plek op 10 voor Griezmann ligt in die 4-3-3-formatie volgens L'Équipe niet voor de hand.

Met vleugelspelers zou het gevaar van de Spaanse zijkanten beter bezworen moeten kunnen worden, zo is de redenatie. De razendsnelle Ousmane Dembélé lijkt zodoende terug te keren in het elftal om Jules Koundé bij te staan in zijn strijd tegen Williams.

Kylian Mbappé is zeker van zijn plek aan de linkerkant, waar hij Theo Hernández moet helpen om Yamal in bedwang te houden. Met deze tactische wijzigingen denkt Deschamps beter bestand te zijn tegen Spanje, dat een puik EK achter de rug heeft en misschien wel de absolute favoriet is om het toernooi te winnen.

Een reserverol voor Griezmann zou extra pijnlijk voor hem zijn, daar hij al jaren één van de absolute sterren in LaLiga is en zich afgelopen seizoen kroonde tot topscorer aller tijden van Atlético Madrid.

De winnaar van Frankrijk - Spanje neemt het in de finale op tegen Nederland of Engeland. De twee laatstgenoemde landen nemen het woensdag tegen elkaar op in Dortmund.

