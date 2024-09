Dertig Vitesse-fans raken plotseling onwel in uitvak: traumahelikopter direct ingeschakeld

Na afloop van het duel De Graafschap - Vitesse zijn er naar schatting dertig fans van de bezoekende ploeg onwel geworden. De betreffende Vitesse-fans voelden zich op de terugweg naar GelreDome niet goed, vermoedelijk door in de rook te staan van meerdere rookpotten die in het uitvak zijn gegooid.

Supporters moesten verplicht per bus afreizen naar de beladen derby, die De Graafschap met 3-1 won. Op de terugweg voelden enkele Vitesse-supporters zich onwel. Ambulances, brandweer en de politie rukten uit naar Stadion GelreDome om ze op te vangen. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Het is niet officieel duidelijk wat de precieze aanleiding is geweest voor het onwel worden, al heeft het volgens aanwezige persfotografen te maken met het inademen van rook(bommen). De hulpverlening in de regio Gelderland-Midden vermoedt eveneens dat dat de oorzaak is geweest.

De hulpdiensten hebben dit echter nog niet bevestigd. De bussen met fans kwamen rond 18:00 uur aan bij GelreDome. De supporters hadden last van geïrriteerde ogen en/of last van hun keel.

Volgens het communicatiekanaal van de hulpdiensten in Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn er ongeveer dertig supporters onwel geworden, verdeeld over zes bussen. Iedereen is inmiddels gezien door de ambulance. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

"Advies is in de frisse lucht te verblijven en bij blijvende klachten contact op te nemen met de huisarts."