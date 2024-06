Derksen walgt van trend bij Nederlands elftal: ‘Je moet alles maar leuk vinden...’

Johan Derksen hekelt de familiedag die Ronald Koeman een dag na de wedstrijd tegen Polen (1-2 winst) organiseerde bij het Nederlands elftal. De analist van Vandaag Inside vindt het zwaar overdreven dat de kinderen van de internationals maandag welkom waren op het trainingsveld van Oranje.

Louis van Gaal voerde tijdens het WK in Qatar in dat de internationals hun partners en kinderen de dag na elke wedstrijd mochten begroeten op het trainingscomplex. Koeman neemt die regel op het EK in Duitsland over.

"Mensen vinden het heel vertederend...", constateert Derksen in Vandaag Inside Oranje. "Dit zijn multimiljonairs, die zijn drie dagen van huis, dus dan moet de hele familie overkomen..."

"Ik vind het allemaal zo'n overdreven gedoe", zegt Derksen, die een parallel trekt met de rest van de Nederlandse bevolking. "Er zijn mensen die hebben banen voor een hongerloon... Vrachtwagenchauffeurs zijn veertien dagen van huis. En bij Oranje moet de hele familie overkomen voor de leuke beeldjes en zo. Joh, schei uit. Win eens een wedstrijd."

"Je moet alles maar leuk vinden wat die jochies willen", aldus Derksen, die maandag opnieuw ook kritisch was op de zweetband van Memphis Depay. "Er is één speler met zo'n kolderieke band en dat is Memphis..."

"Ik hou nooit van spelers die de eenheid van het tenue doorbreken omdat ze op willen vallen", aldus Derksen. "En ik weet ook wel: het stelt geen reet voor, dus waar maak ik me druk om? Het wordt nu ook commercieel, want hij heeft er al 'who cares' in laten borduren? Nou, ik care zolang hij niet goed speelt."

