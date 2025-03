Johan Derksen: 'Sodemieter op. Zijn hand is nergens zichtbaar geweest'

Feyenoord was in topvorm zondag en trakteerde het povere FC Twente op een beschamende 2-6 nederlaag. Johan Derksen vindt een dag later dat er wel erg veel complimenten gaan richting Robin van Persie, de trainer van de Rotterdammers.

''Als je nou vanochtend wakker wordt... Het opportunisme van de Nederlandse media'', opent Derksen maandag zijn analyse over de ruime overwinning van Feyenoord in Vandaag Inside.

'Die koppen van dat de hand van de nieuwe Feyenoord-trainer zichtbaar is. Dan denk ik: sodemieter op. Zijn hand is nergens zichtbaar geweest. Bij sc Heerenveen ook niet'', is Derksen voorlopig nog niet onder de indruk van de trainerskwaliteiten van Van Persie.

Feyenoord won onder van Persie voorlopig alleen uit tegen Twente. Zijn vuurdoop in De Kuip eindigde onlangs in een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen NEC. Daarna volgde uitschakeling in de Champions League door toedoen van Inter.

''FC Twente had geen goede dag'', vult René van der Gijp aan met veel gevoel voor cynisme. ''Dat was slecht, joh, dit is echt Comedy Capers.''

De analist uit Dordrecht doelt op de 0-3 van Feyenoord in de 24ste minuut, waarbij een Twente-verdediger een collega vol in zijn gezicht schoot. De bezoekers profiteerden hier optimaal van en scoorden via Ayase Ueda.

Bas Nijhuis constateert dat veel fans van Twente de Grolsch Veste verlieten na de snelle 0-3 van Feyenoord. ''Het Twente-publiek is ook wel wat verwend met de resultaten'', voegt Derksen daaraan toe.