Derksen oordeelt nog tijdens debuut over keuze Van Nistelrooij voor Leicester City

Johan Derksen weet niet of Ruud van Nistelrooij er goed aan heeft gedaan om bij Leicester City in te stappen. Hij deed de uitspraak dinsdagavond in Vandaag Inside, toen the Foxes met 1-0 voorstonden tegen West Ham United. Leicester wist uiteindelijk, met enig geluk, met 3-1 te winnen tijdens de vuurdoop van Van Nistelrooij in het King Power Stadium.

''Die Van Nistelrooij, wordt dat wat?'', wil presentator Wilfred Genee weten van zijn tafelgenoten. ''Hij zei dat hij na zijn vertrek bij Manchester United heel veel aanbiedingen heeft gehad. Ik weet niet of hij het juiste clubje gekozen heeft'', toont Derksen zich sceptisch over de keuze van Van Nistelrooij voor de Engelse laagvlieger.

''Kijk, aan het begin van het seizoen is de bij Nottingham Forest ontslagen coach (Steve Cooper, red.) naar Leicester City gegaan. En na een paar wedstrijden is hij er alweer uitgeknikkerd. Dan weet je dat er intern paniek is bij zo'n club'', zet De Snor zijn mening kracht bij.

''Ze hebben een zwak elftal, en de goals moeten allemaal door de stokoude Vardy gemaakt worden. En ze hebben niet zo'n goede keeper. Het is een heel kwetsbaar elftal, en het is een wereldprestatie als hij dit zooitje in de hoogste divisie weet te houden'', voorziet Derksen een zware klus voor Van Nistelrooij in Leicester.

''En meteen een degradatie is niet goed voor zijn carrière'', voegt de vaste tafelgast van het praatprogramma daaraan toe. Vervolgens laat Valentijn Driessen zijn licht schijnen over het avontuur van Van Nistelrooij bij Leicester.

''Je ziet het bij al zijn leeftijdsgenoten. Ze hebben in Nederland redelijk gepresteerd, Frank de Boer, Van Bommel, Cocu, Van Bronckhorst. Maar eenmaal weg uit die vertrouwde omgeving is het eigenlijk allemaal fout gegaan. En ik ben ook bang voor Van Nistelrooij.''

Derksen komt tot slot nog aan het woord. ''Ik had als Manchester United Van Nistelrooij het altijd laten afmaken. En als hij het dan goed doet, kies je óf voor Van Nistelrooij, of voor die Amorim kiezen.''