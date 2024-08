Derksen noemt bijzondere reden waarom aantrekken Weghorst riskant is voor Ajax

Johan Derksen vindt dat er een groot nadeel kleeft aan het aantrekken van Wout Weghorst. De spits toonde zich in zijn periode bij VfL Wolfsburg bijzonder sceptisch over de coronapandemie en volgens Derksen is Ajax niet gebaat bij iemand met dergelijke opvattingen.

''Ik zie Weghorst op de tribune zitten. En dan denk ik: Ajax moet wel weten wie ze binnenhalen. Want hij weigert consequent om gevaccineerd te worden'', brengt Derksen donderdagavond in Vandaag Inside in herinnering.

''En als je in een kleedkamer een coronabesmetting krijgt, en de spits die je voor veel geld gehaald hebt weigert een injectie, dan heb je echt een probleem'', voorziet De Snor problemen wat betreft het aantrekken van de boomlange aanvaller.

''Maar dat gaat niet toch gebeuren in die mate? Dat is toch eenmalig geweest?'', lijkt presentator Wilfred Genee niet erg onder de indruk van de enigszins opmerkelijke uitspraken van Derksen over Weghorst.

''Dat had ik twee jaar geleden ook niet verwacht. Dat het in die mate zou zijn'', vervolgt Derksen zijn analyse over de aanwinst van Ajax. ''Maar hij heeft wat ongezonde ideeën, hoor. Ook over bepaalde scholen. Dat ik me een beetje zorgen maak.''

''Hij heeft een beetje vreemde ideeën. Ik vind het een beetje een vreemde jongen'', voegt Derksen daaraan toe. René van der Gijp neemt het enigszins op voor Weghorst door te zeggen dat hij de emoties die hij toonde na zijn komst naar Ajax wel mooi vindt.

''Ik was het dan weer niet eens met de kritiek dat hij met zijn kinderen op het veld staat. Het is gewoon een emotionele jongen. Ik vind het ook wel weer ontroerend, zo met zijn dochtertjes in een leeg stadion.''