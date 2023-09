Derksen fileert international: ‘Die gozer moet nooit meer zijn bek opendoen’

Zaterdag, 2 september 2023 om 08:42 • Wessel Antes • Laatste update: 08:42

Johan Derksen heeft het helemaal gehad met Georginio Wijnaldum, die vrijdag op Deadline Day een transfer maakte naar Al-Ettifaq. De 89-voudig international van het Nederlands elftal kiest voor een overstap naar Saudi-Arabië en dat schiet bij de Snor in het verkeerde keelgat. Wijnaldum, die samen met Virgil van Dijk en Memphis Depay ooit zorgde voor een boycot van Vandaag Inside, moest het vrijdagavond dan ook ontgelden in het spraakmakende televisieprogramma.

Wanneer het onderwerp principes in de politiek is afgerond, gooit Wilfred Genee een balletje op over Wijnaldum. “Wat dat betreft principieel zijn, ik begreep dat Wijnaldum altijd een beetje…” Al voor de presentator is uitgesproken vliegt Derksen er hard in. “Dat is een schande! Toen ik een grap maakte over Akwasi, hebben ze ons gecanceld, want dat kon echt niet. In geen land worden de mensenrechten erger geschonden dan waar hij geld gaat halen. Die gozer moet nooit meer zijn bek opendoen.”

Ook René van der Gijp is kritisch. “Het is heel bijzonder, echt heel bijzonder. Absurd zelfs. Als je zo instaat voor de medemens, want zo wil hij zich profileren, dan is dit wel heel bijzonder ja. Benzema is gewoon een moslim en gaat spelen in een land waar ze dezelfde normen en waarden nastreven, prima. Maar Wijnaldum… De man die altijd instaat voor de medemens. Na een grap over Akwasi was het land te klein en nu gaat hij daarheen. Dat is gewoon absurd.” Wijnaldum gaat een contract voor drie seizoenen ondertekenen bij Al-Ettifaq, waar hij gaat spelen met oud-teamgenoot Jordan Henderson. Steven Gerrard is de trainer van de Saudische club.

Hoeveel Wijnaldum in de Saudi Pro League gaat verdienen is nog onbekend. Paris Saint-Germain ontvangt naar verluidt 9 miljoen euro voor zijn diensten. Wijnaldum ligt tot medio 2024 vast in Parijs, waardoor dit het ideale moment lijkt voor de Franse grootmacht om de overbodige middenvelder te verkopen. L'Équipe wist onlangs te melden dat Wijnaldum via zijn management bij de clubleiding heeft verzocht om zijn contract te verscheuren. De Parijzenaren hebben dat voorstel echter geweigerd, omdat de club een transfersom wil zien bij zijn vertrek. De overstap moet overigens nog wel officieel worden aangekondigd.