Johan Derksen en René van der Gijp hebben geen goed woord over voor Memphis Depay. Het optreden van de spits van het Nederlands elftal was volgens de analisten tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen Frankrijk ver ondermaats.

Van der Gijp zag een duidelijk verschil tussen de aanvallers van Frankrijk en die van Oranje. “Die buitenspelers van Frankrijk kunnen alle kanten op”, zegt hij in Vandaag Inside Oranje. “Die gaan diep, zowel zonder bal als met. Ze passeren buitenom en binnendoor. In onze voorhoede komt iedereen in de bal, er zit totaal geen diepgang in. Er is er nooit eens een die zegt: ‘Ik trek die sprint aan en kijk wat er gebeurt.’”

Van der Gijp stoorde zich specifiek aan Memphis. “Hij is een soort Neymar aan het worden. Die heeft zich twee jaar geleden voorgenomen: ik ga niet meer diep zonder bal. En misschien zit die haarband te strak. Dan loopt het bloed niet lekker”, klinkt het grappend.

“Eigenlijk is het toch te gek voor woorden dat al die analisten in die voorbereiding op het EK heel veel van Memphis verwachtten, maar hij heeft heel het jaar niet gevoetbald. Als we veel van Harry Kane of Jude Bellingham hadden verwacht, dan had ik nog gezegd: ‘Vooruit’”, besluit Van der Gijp.

De spits van Oranje ontvangt eveneens felle kritiek van Derksen. “Memphis is op het ogenblik de meest opvallende speler ter wereld, maar niet vanwege zijn spel. Met een heel arrogant gezicht wil hij iedere vrije trap en corner nemen… En het is niks!"

