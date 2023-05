Derksen doet boekje open: ‘Iedereen bij PSV is blij dat Van Nistelrooij weg is’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Iedereen bij PSV is opgelucht dat Ruud van Nistelrooij opgestapt is als hoofdtrainer, zo stelt Johan Derksen in Vandaag Inside. De analist legde zijn oor te luister in Eindhoven en vertelt hoe het ontslag van Van Nistelrooij tot stand kwam. "Hij werd Guardiola genoemd binnen de club, dat zegt genoeg", aldus Derksen.

"Ik heb vandaag contact gehad met een hele goede bron bij PSV, die ik nog ken uit het verleden", begint Derksen. "Ik had het precies hetzelfde gedaan, als ik Ruud van Nistelrooij was geweest. Maar ik moet helaas wel mededelen dat iedereen bij PSV eigenlijk blij is dat hij weg is. Er is opluchting. Hij gedroeg zich alsof hij een toptrainer is." De afgelopen weken kwamen meer en meer verhalen naar buiten dat er problemen waren binnen de technische staf van PSV.

Volgens Derksen kloppen die berichten. "Van Nistelrooij wilde zelf Fred Rutten erbij hebben. Die heeft hij helemaal links laten liggen. Die mocht naast hem zitten, maar daar deed hij verder niks mee. De rest van de technische staf nam hij sowieso niet serieus. De communicatie met de spelers ging niet goed. Hij had een beetje een nare, arrogante uitstraling, vonden ze daar. Ikzelf stoorde me daar niet zo aan, hoe Van Nistelrooij zich gedroeg."

Derksen vindt dat algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart gefaald hebben. "Het is niet zo gek dat een beginnende trainer een beetje zoekende is. Ik begrijp alleen niet dat ze daar twee directeuren hebben die het niet eerder gesignaleerd hebben. Hij werd Guardiola genoemd binnen de club, dat zegt genoeg over een beginnende trainer." Opmerkelijk genoeg denkt PSV volgens Derksen dat Van Nistelrooij nu al stopt als coach. "Ze verwachten bij PSV dat hij nooit meer aan een baan als trainer begint, omdat hij zich geen moment prettig gevoeld heeft."