Denzel Dumfries heeft een legendarisch tweeluik achter de rug voor Inter tegen FC Barcelona. In de heenwedstrijd (3-3) tekende de wingback van Inter voor twee goals en een assist en ook in de return (4-3) was hij goud waard met twee assists. De Rotterdammer ontbreekt desondanks in het Team van de Week van de UEFA, in tegenstelling tot Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong.

Dat Yann Sommer het doel verdedigt, mag geen verrassing heten. De ervaren Zwitser redde Inter met meerdere fantastische reddingen en gaat met zijn team de Champions League-finale spelen tegen Paris Saint-Germain.

De Fransen zijn in de achterhoede met twee spelers vertegenwoordigd: Achraf Hakimi en Marquinhos. Eerstgenoemde tekende in Parijs voor de 2-0 in het uiteindelijk met 2-1 gewonnen duel met Arsenal, dat geen spelers aflevert.

De verdediging wordt gecompleteerd door Francesco Acerbi, die Inter op aangeven van Dumfries naar de verlenging schoot, en Barcelona-back Gerard Martín.

Frenkie de Jong staat op het middenveld met Nicolò Barella (Inter) en Fabián Ruiz (PSG). Ruiz was tegen Arsenal goed voor de 1-0 met een onhoudbare poeier.

Barcelona-ster Lamine Yamal was bij vlagen opnieuw ongrijpbaar voor Inter. Geen halve finale voor het megatalent, wel een plekje in het Team van de Week. Lautaro Martínez, eenmaal trefzeker tegen Barcelona, en PSG-winger Khvicha Kvaratskhelia completeren het elftal.

UEFA Team van de Week: Sommer; Hakimi, Marquinhos, Acerbi, Martín; Barella, De Jong, Ruiz; Yamal, Lautaro, Kvaratskhelia.