Denzel Dumfries neemt onverwacht besluit over aflopend contract en toekomst bij Inter

Denzel Dumfries gaat zijn aflopende contract bij Inter met drie seizoenen verlengen, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. De 28-jarige vleugelverdediger uit Rotterdam leek aan te sturen op een vertrek uit Milaan, maar gaat in de komende dagen alsnog bijtekenen bij Inter.

Inter en Dumfries hebben een akkoord bereikt over een contractverlenging, die zich inmiddels in de afrondende fase begeeft. Daardoor zal de zestigvoudig international van Oranje tot medio 2028 aan Inter verbonden blijven.

De twintigvoudig landskampioen van Italië deed er al lange tijd alles aan om het eens te worden met Dumfries over een nieuw contract.

The Athletic schreef vorige maand zelfs dat de Nederlander zijn beslissing zo lang mogelijk wil uitstellen, maar nu heeft Dumfries toch al de knoop doorgehakt.

In Engeland dacht men dat Dumfries zich na afloop van zijn contract zou voegen bij de Nederlandse enclave van Manchester United. Een concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui zal echter uitblijven, daar Dumfries kiest voor een langer verblijf bij de blauw-zwarte club van Milaan.

Inter nam Dumfries in de zomer van 2021 voor ruim 14 miljoen euro over van PSV. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 24 miljoen euro. In de afgelopen jaren groeide Dumfries uit tot een gewaardeerde kracht bij Inter.

Inmiddels staat de teller op 137 officiële wedstrijden, waarin Dumfries goed was voor 12 doelpunten en 20 assists. Met Inter legde de rechtspoot beslag op de Italiaanse landstitel (2023/24), Coppa Italia (2022 en 2023) en de Supercoppa (2022, 2023 en 2024). De teller staat dus op zes binnenlandse prijzen.