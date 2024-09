Feyenoord-directeur Dennis te Kloese wekte met transfer irritatie bij Gjivai Zechiël: ‘Wat is dit nou?’

Gjivai Zechiël was vorig jaar zomer verbaasd dat Feyenoord zich versterkte met Ramiz Zerrouki. Dat heeft Melvin Boel, toenmalig trainer van Feyenoorder Onder 21, onthuld bij RTV Rijnmond. Volgens Boel hoopte Zechiël vorig seizoen al op een doorbraak in het eerste.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese telde vorig jaar zomer een bedrag van ruim zeven miljoen euro neer om Zerrouki over te nemen van FC Twente. De Algerijn moest de stand-in worden van Mats Wieffer als verdedigende middenvelder. Zechiël had echter ook al eerder op die rol gehoopt.

De talentvolle middenvelder was een van de absolute uitblinkers bij Feyenoord Onder 21 en hoopte vorig jaar zomer al de definitieve stap naar het eerste elftal te kunnen maken. Volgens Boel, die nu hoofdtrainer is bij FC Dordrecht, was Zechiël dan ook geïrriteerd toen hij merkte dat Zerrouki naar Feyenoord kwam.

“Hij zat op zijn telefoon en zag dat Zerrouki was aangetrokken”, aldus Boel bij RTV Rijnmond. “Hij zei: ‘Wat is dit nou? Ik ben ook een goede speler.’ Dan moet je dus nog harder op de deur kloppen en je laten zien.”

“Die jongens (Zechiël en Milambo, red.) hebben dat wel altijd gezien als motivatie”, gaat Boel verder. “Zij hebben zich door niets en niemand laten tegenhouden om die stap naar het eerste elftal te maken.”

Op de vraag of Zechiël daadwerkelijk beter is dan Zerrouki wil Boel niets kwijt. “Ik denk dat je daar dagelijks voor met die jongens op het veld moet staan. Ik ken Zechiël als speler natuurlijk beter dan Zerrouki. Ik vind het gewoon heel mooi dat die jongens in het eerste elftal staan.”

Zechiël beleefde aan het begin van dit seizoen zijn echte doorbraak onder de nieuwe trainer Brian Priske. De twintigjarige spelverdeler begon onder meer in de Johan Cruijff Schaal in de basis en zag zijn goede seizoenstart ook beloond worden met een oproep voor Jong Oranje.