Dennis te Kloese meldt zich op de clubwebsite van Feyenoord met korte mededeling

Pascal Bosschaart is officieel aangesteld als interim-trainer van Feyenoord. Dat laat algemeen directeur Dennis te Kloese dinsdagochtend weten middels een kort persbericht op de clubwebsite.

Na het op maandag aangekondigde vertrek van Brian Priske laat Feyenoord een dag later weten dat Bosschaart zijn taken tijdelijk overneemt bij het eerste elftal.

De 44-jarige Rotterdammer vormt voorlopig de staf met John de Wolf en Etienne Reijnen. Bosschaart komt over van de Feyenoord Academy, waar hij Onder 21 onder zijn hoede had en zijn assistent Arnold Scholten nu doorschuift.

“We zijn blij dat Pascal zich direct bereid heeft getoond tijdelijk in te stappen. Inmiddels heb ik al veel spelers, stafleden en andere nauw betrokkenen kunnen spreken en iedereen realiseert zich dat we nog heel veel hebben om voor te strijden”, aldus Te Kloese.

Het Algemeen Dagblad wist maandag al te melden dat Bosschaart woensdagavond tegen AC Milan op de bank zit. Nu is dat officieel.

Het is uitgesloten dat Bosschaart het stokje definitief overneemt van Priske, daar hij niet de juiste papieren in handen heeft.

Bosschaart mag met zijn papieren vier weken een Nederlandse club coachen. Hij beschikt over het certificaat UEFA A. Na UEFA PRO is dat de op een na hoogste trainerslicentie. Om een vaste aanstelling in de Eredivisie te kunnen krijgen, dient een trainer de opleiding UEFA PRO te hebben afgerond.