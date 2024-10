Dennis te Kloese krijgt minder taken: Feyenoord heeft per direct een technisch manager

Mark Ruijl gaat per direct aan de slag als technisch manager van Feyenoord, zo meldt onder meer het Algemeen Dagblad. De 39-jarige Ruijl was al werkzaam in De Kuip als Head of Global Football en hij heeft nu promotie gekregen.

De belangrijkste taak van Ruijl wordt het ontlasten van algemeen directeur Dennis te Kloese, die sinds zijn aanstelling een dubbelfunctie had. Nu komen de technische zaken, waaronder een groot deel van het transferbeleid, op het bord van Ruijl te liggen.

Eerder werd hij door voormalig technisch directeur Frank Arnesen als hoofdscout bij Feyenoord gehaald en afgelopen seizoen maakte hij de stap binnen de club naar de functie Head of Global Football.

In zijn vorige functie was Ruijl verantwoordelijk voor nationale en internationale samenwerkingen van de club en het opzetten van de structuur ervan. Bovendien speelde de nieuwe technisch manager een rol bij het samenstellen van de selectie van FC Dordrecht, waarmee Feyenoord een samenwerkingsverband heeft.

Afgelopen voetbaljaargang werd Ruijl ook genoemd in het rijtje met kandidaten voor de functie technisch directeur bij ADO Den Haag, maar tot een overstap naar die club kwam het uiteindelijk niet.

Journalist Martijn Krabbendam voegt in de Dick Voormekaar Podcast aan de berichtgeving toe dat Ruijl ‘tijdens elke transferwindow ingevlogen wordt om spelers te verkopen of te halen’.

“Hij is ook scout geweest, dus hij is bekend in die rol. Ik denk dat Feyenoord het binnenkort wel bekend zal gaan maken. Hij zal samen met Te Kloese die transferwindow gaan doen”, besluit Krabbendam.