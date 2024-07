Dennis te Kloese bevestigt tegenover ESPN vertrek van Feyenoord-speler

Alireza Jahanbakhsh vertrekt definitief bij Feyenoord. De aanvaller had een aflopend contract, maar trainde de afgelopen tijd wel mee bij de Rotterdammers. Daardoor was er wat onduidelijkheid ontstaan over zijn toekomst. In gesprek met ESPN schept algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese duidelijkheid.

Op de vraag of Jahanbakhsh toch blijft bij Feyenoord, is Te Kloese duidelijk: “Nee. We hebben met Ali en zijn management afgesproken dat we dat contract niet verlengen. We hadden de optie om dat te doen, maar kiezen ervoor om door te selecteren.”

“Dat is niks persoonlijks, want als het persoonlijk zou zijn, zou ik hem er graag bijhouden”, gaat Te Kloese verder. “Het is een fantastische jongen, een fantastische prof en een fantastisch voorbeeld in de afgelopen jaren geweest. Maar we moeten ook de kansen gaan geven aan jonge jongens, en jongens die zich achter hem hebben ontwikkeld de afgelopen jaren. Daar hebben we voor gekozen.”

“Maar door zijn staat van dienst, zijn fantastische karakter en de bijzondere relatie die we met hem hebben, is hij altijd welkom. De deur staat altijd voor hem open. Hij heeft gevraagd om voorlopig z’n opties af te wegen, en in de tussentijd bij ons fit te blijven. Hij is meer dan welkom wat dat betreft.”

Waar Jahanbakhsh zijn carrière vervolgt, is dus nog niet bekend. De Iraniër kwam in 2021 over van Brighton & Hove Albion, en speelde uiteindelijk 106 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 17 goals en 16 assists.

Dávid Hancko

In gesprek metliet Te Kloese zich verder uit over Dávid Hancko, die onder meer wordt gelinkt aan Atlético Madrid. “Er zijn wel wat clubs langs geweest, maar dat is niet op het niveau waarvan wij denken dat hij nu naartoe zou kunnen.”

“Daar hebben we met hem en zijn management over gesproken. Eigenlijk hebben we tijdens de laatste verlenging, dat is nog maar een half jaar geleden, afgesproken dat we erover na gaan denken als er iets heel speciaals voorbijkomt. Maar anders niet.”

