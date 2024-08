Defensief kwetsbaar PSV poetst vroege achterstand dankzij gelukkige treffers weg

PSV heeft zondagmiddag een benauwde zege geboekt op bezoek bij Heracles Almelo. Brian De Keersmaecker zette de thuisploeg vanaf de strafschopstip snel op voorsprong, waarna de Eindhovenaren na rust orde op zaken stelden via een eigen goal van Ivan Mesik, een van richting veranderd schot van Johan Bakayoko en fraaie treffer van invaller Couhaib Driouech: 1-3. Door de overwinning is PSV na twee speelrondes nog foutloos, Heracles staat twaalfde.

Deze zondag werd voor het eerst sinds 2003 een officiële wedstrijd op natuurgras gespeeld in het Heracles-stadion. Peter Bosz besloot Jordan Teze, die voor een transfer naar AS Monaco staat, op de bank te posteren. Richard Ledezma verving de rechtsback net als vorige week tegen RKC Waalwijk (5-1 winst) in de basis.

Bosz voerde verder geen wijzigingen in zijn elftal door. De door Brighton & Hove Albion begeerde Olivier Boscagli vormde opnieuw een centraal duo met Ryan Flamingo. Heracles-trainer Erwin van de Looi kon geen beroep doen op liefst zeven spelers: Sava Cestic, Justin Hoogma, Stijn Bultman, Jan Zamburek, Nikolai Laursen, Luka Kulenovic, Jizz Hornkamp en Diego van Oorschot.

Ondanks de overvolle ziekenboeg schoot Heracles in het eigen Asito Stadion uit de startblokken. Na een corner voor PSV volgde een razendsnelle counter en ging Fredrik Oppegård er veel te wild in bij Bryan Limbombe. Uit de daaropvolgende strafschop stuurde De Keersmaecker doelman Walter Benítez de verkeerde hoek in: 1-0.

PSV stelde daar voor rust bar weinig tegenover. Het grootste gevaar kwam van Joey Veerman, die het verrassend vanaf eigen helft probeerde toen hij De Keijzer veel te ver voor zijn doel zag staan. De Oranje-international leek het Doelpunt van het Jaar te maken, maar zag zijn afstandsschot op de lat belanden.

Dat Heracles niet met een grotere voorsprong de rust inging, kwam met name door Ledezma. De back verdedigde enkele keren scherp namens PSV. Daarnaast werd een doelpunt van Mario Engels in het eerste bedrijf afgekeurd wegens buitenspel.

PSV speelde een van de slechtste helften die het ooit onder Bosz had gespeeld. De oefenmeester besloot Guus Til daarom in de rust in te brengen voor de onzichtbare Malik Tillman. Het sorteerde al snel effect toen de aanvallende middenvelder werd bereikt na een lange pass van Boscagli. Mesik wilde onderscheppen, maar werkte de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Fabian de Keijzer: 1-1.

De Eindhovense bezoekers wilden direct doordrukken en dat lukte bijna via Noa Lang, die zijn inzet op de binnenkant van de paal voor het doel zag gaan. Heracles kreeg tegelijkertijd nog genoeg mogelijkheden, al speelde het deze steevast niet goed uit. Zo nam Engels de verkeerde keuze door niet voor eigen succes te gaan na een slippertje van Veerman.

PSV kwam met enig geluk langszij, en ook bij de 1-2 voorsprong kwam enig fortuin om de hoek kijken. Johan Bakayoko waagde een poging en zag zijn inzet van richting veranderd worden door Mesik. Door blessures van Ledezma en Oppegård kwam Teze nog binnen de lijnen. Hij zag hoe invaller Couhaib Driouech PSV in blessuretijd met een fraaie treffer nog een 1-3 zege bezorgde.