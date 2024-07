Declan Rice las zeer bijzonder feitje over Spanje-sensatie Lamine Yamal: ‘Haha! Echt eng’

Dat Lamine Yamal nog heel erg jong was, toen de coronapandemie uitbrak, zorgt voor de nodige verbazing bij Declan Rice. De Engelse middenvelder, die de buitenspeler zondag treft in de finale van EURO 2024, is daarnaast louter positief over de Spaanse sensatie op de rechterflank.

"Ik zag laatst na een overwinning een statistiek dat hij twaalf jaar oud was toen Covid toesloeg", aldus de verbaasde op een persmoment in aanloop naar de EK-finale tegen Spanje van zondagavond in het Olympia Stadion in Berlijn.

"Haha! Het is echt eng dat hij twaalf was toen er Covid heerste", gaat de controlerende middenvelder van Engeland en Arsenal verder met een glimlach op zijn gezicht. "Het laat zien hoe goed hij is. Hij is pas zestien (zeventien inmiddels, red.)"

"Ik begrijp echt niet waarom sommige spelers van Frankrijk zo'n speler zouden neerhalen. Wat hij als zestienjarige al voor FC Barcelona heeft gedaan, daar moet je voor applaudisseren", toont Rice het nodige respect voor de vleugelaanvaller van de Spaanse ploeg.

"Ik als voetbalfan en speler vind dat je dat moet respecteren. Over een zestienjarige speler moet je gewoon zeggen dat het een hoop lef vergt om voor Barcelona te spelen."

"Maar ook om zo goed te presteren op zo'n leeftijd. Dat is heel erg speciaal", aldus Rice in aanloop naar de finale van EURO 2024 tussen Spanje en Engeland in Berlijn.

Yamal had dinsdagavond uiteindelijk het laatste woord in de halve finale tegen Frankrijk, dat vroeg op voorsprong kwam. De aanvaller van Spanje tekende op fabelachtige wijze voor de 1-1, waarna Dani Olmo nog voor rust voor de winnende treffer tekende.

