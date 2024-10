Debutant Maxim Dekker bezorgt Jong Oranje nipte oefenzege op Jong Mexico in Almelo

Jong Oranje heeft donderdagavond een nipte oefenzege geboekt op Jong Mexico. Door een doelpunt van debutant Maxim Dekker werd het 1-0 in Almelo. Komende maandag, om 18:45 uur, staat de volgende interland voor Jong Oranje op het programma: het laatste EK-kwalificatieduel, tegen de leeftijdsgenoten van Zweden.

Bondscoach Michael Reiziger koos ervoor om met drie debutanten in de basis te starten bij Jong Oranje. Thom van Bergen (FC Groningen), Dekker (AZ) en Ezechiel Banzuzi (OH Leuven) mochten het allemaal vanaf de eerste minuut laten zien.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte voor de afgelopen weekend overleden Johan Neeskens. De oud-international overleed onverwachts in Algerije, waar hij voor de KNVB WorldCoaches actief was en onwel werd.

In de weinig verheffende eerste helft waren de meeste kansjes voor Jong Oranje. Onder meer via Denso Kasius, die het na een klein halfuur probeerde met een afstandsschot. Zijn poging ging echter voorlangs.

Vlak voor rust kreeg Zechiël de beste kans op de openingstreffer tot dan toe. Eerst zag de middenvelder van Feyenoord zijn kopbal knap uit de hoek worden gehaald door doelman Fernando Tapia Méndez, enkele seconden later kopte hij - opnieuw in kansrijke positie - over.

Na de rust ging Jong Oranje verder op jacht naar de 1-0. Na een mooi hakballetje van Noah Ohio kon Ernest Poku op weg naar de goal, maar hij raakte de paal. De rebound van Van Bergen ging over.

Een kwartier voor tijd was het dan eindelijk raak. Na een corner kwam de bal via Banzuzi voor de voeten van Dekker, die vervolgens uit de draai trefzeker was: 1-0. Dat bleek ook de eindstand.