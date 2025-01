Deal met opvallende nieuwe werkgever 'dichterbij dan ooit' voor Kevin De Bruyne

Hirving Lozano krijgt mogelijk gezelschap van Kevin De Bruyne bij San Diego, meldt The Athletic. De Belgische middenvelder beschikt over een aflopend contract en zou open staan voor een transfer naar Amerika.

San Diego haalde met Lozano al de eerste ‘Designated Player’. Door die regel mogen MLS-clubs drie spelers in hun selectie hebben die normaal gesproken buiten de salarisnormen vallen, door een hoger salaris te bieden dan wel door een transfersom te betalen. Lozano gaat naar verluidt zes miljoen euro per jaar verdienen in Amerika.

Nu zou San Diego de pijlen hebben gericht op De Bruyne. De ervaren middenvelder is komende zomer transfervrij en zou niet onwelwillend staan tegenover een overstap naar de MLS.

Toch houdt de Belg de deur nog wel op een kier voor andere opties. Zo zou een nieuw contract bij Manchester City niet uitgesloten worden door De Bruyne en is ook de Saudi Pro League een optie.

“Op mijn leeftijd moet je voor alles open staan. Je hebt het over ongelooflijke bedragen in wat misschien wel de laatste fase van mijn carrière is. Soms moet je daar even over nadenken”, liet hij eerder weten in gesprek met het Belgische HLN.

Doordat De Bruyne zijn contract nog maar zes maanden doorloopt, mag hij in gesprek gaan met buitenlandse clubs over een eventuele transfer. Het kamp van de 33-jarige Belg zou al een gesprek hebben gevoerd met San Diego. De middenvelder ziet California als een mooie omgeving om te wonen.

Het ambitieuze San Diego maakt in 2025 haar eerste opwachting in de MLS. De competitie in Amerika gaat in februari van start.