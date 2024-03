De website en app van Voetbalzone gaan komende zomer stevig op de schop

Sinds de oprichting van Voetbalzone in 2001 is er online een hoop veranderd. In de loop de jaren is er ook op het platform veel aangepast, maar de (mobiele) website en app zijn al een poosje toe aan een grondige opfrisbeurt. Daarom zal komende zomer groot onderhoud aan de voor- en achterkant van Voetbalzone uitgevoerd worden.

In de aanloop naar de lancering zal het technische team de komende maanden werken om het vernieuwde platform vorm te geven. Dit betekent dat alle huidige functies kritisch onder de loep worden genomen en ook gekeken zal worden naar wat er nu nog mist. Sommige bestaande functionaliteiten zullen straks plaatsmaken voor nieuwe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Omdat jij als gebruiker uiteindelijk de grootste belanghebbende bent, wordt deze week een gebruikersonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen wat de wensen van de bezoekers zijn. We nodigen je van harte uit om jouw mening over Voetbalzone te delen en aan te geven wat voor jou echt belangrijk is. Deze feedback zal het uitgangspunt vormen voor de nieuwe inrichting. Daarbij worden onder de deelnemers Amazon-cadeaubonnen van 50, 100 en 250 euro verloot. Deelnemen kan via onderstaande link.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties