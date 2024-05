De Vrij over juridische strijd met SEG: ‘Het verhaal van Alex Kroes klopt niet’

Stefan de Vrij heeft voor het eerst gereageerd op de juridische strijd die hij heeft uitgevochten met zijn voormalige zaakwaarnemerskantoor Sports Entertainment Group (SEG), dat volgens de 32-jarige verdediger in 2018 achter zijn rug om 9,5 miljoen euro verdiende aan zijn transfer naar Inter.

Het gerechtshof in Amsterdam besloot vorige maand in hoger beroep dat SEG De Vrij ruim 5,2 miljoen euro schadevergoeding moet betalen. Die schadevergoeding is hoger dan de rechtbank (4,75 miljoen euro) toekende aan de Oranje-international.

Het conflict tussen De Vrij en SEG gaat terug naar 2018, toen de verdediger van Lazio overstapte naar Inter. SEG bemiddelde bij de transfer. Volgens de verdediger gaf SEG hem geen opening van zaken over de provisie die het bureau daarvoor van Inter zou ontvangen, terwijl het zaakwaarnemersbureau daartoe wel verplicht was. SEG beweerde dat het bij de transfer niet De Vrij, maar Inter bijstond.

Het hof oordeelde dat tussen SEG en De Vrij wel degelijk een bemiddelingsovereenkomst ‘als bedoeld in de wet is ontstaan’. Het makelaarsbureau was daarom verplicht om de 62-voudig international van het Nederlands elftal te informeren over ‘het eigen financiële belang’: een provisie van 9,5 miljoen euro. SEG heeft die mededelingsplicht geschonden, stelde het hof anderhalve maand geleden vast. Daarom acht het hof bewezen dat De Vrij een lager inkomen heeft genoten.

Het balletje kwam aan het rollen toen Romelu Lukaku De Vrij in 2019 vroeg of zijn Nederlandse ploeggenoot wel zeker wist dat zijn zaakwaarnemers hem ook echt hadden vertegenwoordigd bij zijn transfer van Lazio naar Internazionale. “Ik zei: ‘Ja, natuurlijk’'', zegt De Vrij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ze zijn al mijn zaakwaarnemers sinds mijn zestiende. Lukaku haalde zijn schouders op en zei: 'Maar weet je zeker dat ze jóu hebben vertegenwoordigd? Je hebt geen schriftelijke overeenkomst met ze, of wel? Zoek dat eens uit.'''

De vermoedens van Lukaku bleken te kloppen. SEG had bij de overgang van De Vrij naar Internazionale niet namens de speler aan tafel gezeten, maar namens Inter. Na het eerste concept-contract wisselde SEG qua dienstverlenging van de speler naar de club. De Vrij reageerde geschokt. “Er was geen enkele transparantie geweest. Niet over het bedrag en ook niet dat SEG de club en niet mij bijstond bij de transfer. Ik werd uiteindelijk door niemand vertegenwoordigd.”

Een juridische strijd volgde, waarna de rechtbank De Vrij in het gelijk stelde. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde vervolgens ook in hoger beroep dat er achter de rug om van de speler afspraken waren gemaakt door SEG met Inter, waardoor het makelaarskantoor bij de transfervrije overstap een provisie van 9,5 miljoen euro kon opstrijken.

Reden voor aanspannen rechtszaak

“Ik heb nooit gezegd dat SEG niet aan de deal mocht verdienen. Ik heb deze zaak aangespannen omdat een speler moet bepalen welk deel van de taart hij weggeeft. En niet de agenten”, geeft De Vrij aan. “Er was geen transparantie, er is van alles achter mijn rug om gebeurd. Dat is de grondslag van mijn procedure geweest.'”

De Vrij bevestigt dat hij door de jaren heen vriendschappelijke relaties kreeg met werknemers van SEG, waaronder directeur Kees Vos. “Ik ben het zakelijke uit het oog verloren, ik stelde geen vragen om maar niet wantrouwend over te komen. Dat was naïef."

De Vrij laat weten dat hij achteraf al zijn bedenkingen had. Zo wilde de verdediger eigenlijk niet transfervrij vertrekken bij Lazio, maar middels een gelimiteerde transfersom. “Dat voorstel werd volgens SEG van tafel geveegd door Lazio. Ik heb toen de directeur van Lazio gebeld en die zei: ‘SEG liegt tegen jou Stefan, ze willen helemaal niet dat je bijtekent.’ Ik begon te twijfelen, stelde nog eens vragen bij SEG. ‘Stefan, hoe lang kennen we jou nou al niet, we zouden nooit liegen', kreeg ik te horen.”

Alex Kroes

De nieuwe Ajax-directeur Alex Kroes is mede-eigenaar van SEG, waar hij in 2018 nog werkte. Kroes deed zelf de eerste onderhandelingen met Inter. Hij ondertekende vorig jaar een schrijftelijke verklaring, toen hij al was gepresenteerd door Ajax, dat hij had vernomen dat De Vrij 'geen euro' meer had kunnen verdienen bij Inter.

“Kroes zijn verhaal klopt niet”, zegt De Vrij. “Ik verlengde mijn contract bij Inter en ging er wel degelijk op vooruit. En toen was ik al vijf jaar ouder dan bij mijn eerste contract in Milaan en niet eens onbetwist basisspeler. In 2018 was mijn onderhandelingspositie gewoon veel beter dan afgelopen zomer.”

Het volledige interview van De Vrij over de juridische strijd met SEG is te lezen op de site van het Algemeen Dagblad.

