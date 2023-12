De Vrij en Dumfries vallen uit, maar zien Inter overtuigend winnen van Napoli

Zondag, 3 december 2023 om 22:42 • Lars Capiau • Laatste update: 23:33

Internazionale heeft zondagavond goede zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi zette dankzij treffers van Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella en Marcus Thuram Napoli opzij: 0-3. De driepunter is van groot belang in de strijd om het kampioenschap. Inter klimt dankzij de overwinning weer over Juventus heen en is met twee punten voorsprong koploper. Napoli neemt de vijfde plek op de ranglijst in. Een flinke smet op de avond was het geblesseerd uitvallen van Stefan de Vrij, terwijl ook Denzel Dumfries zich moest laten vervangen.

Aan de kant van Inter kregen Dumfries en De Vrij zoals wel vaker de afgelopen weken een basisplaats toebedeeld. Davy Klaassen bleef negentig minuten lang op de bank zitten bij i Nerazzurri.

??????????????????! ?????? Hakan Calhanoglu knalt de bal snoei, snoei, snoeihard van afstand achter Alex Meret ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliInter pic.twitter.com/ZWMKygEugf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 3, 2023

Voor De Vrij werd het echter geen lang optreden. Na vijftien minuten strompelde de mandekker met een spierblessure, ogenschijnlijk aan zijn dijbeen, van het veld af. Ook Dumfries moest de strijd staken. Hij werd na 75 minuten vervangen door Juan Cuadrado.

Al vroeg in de wedstrijd dacht de uitploeg de voorsprong te pakken in het Stadio Diego Armando Maradona. Thuram schoot de bal tegen het netje, maar werd afgevlagd voor buitenspel.

Na het uitvallen van De Vrij was Napoli na een halfuur spelen dicht bij de voorsprong. Matteo Politano trof echter de paal. Aan de andere kant was het minuten later wel raak.

Een uit de zestien terugrollende bal kwam perfect voor de voeten van Calhanoglu. De Turkse middenvelder aarzelde niet en haalde op heerlijke wijze kiezelhard uit: 0-1.

In de tweede helft moest Yann Sommer reddend optreden op een inzet van Kvicha Kvaratskhelia, waarna hij Barella even later de marge van de Milanezen zag verdubbelen.

Lautaro Martínez had met een scherpe pass vanaf de zijkant een mooie assist in huis op de Italiaanse middenvelder. De harde pass was fraai, maar ook de manier waarop Barella zijn tegenstanders uitkapte en beheerst afrondde mocht er wezen: 0-2.

In de slotfase deed ook Thuram een duit in het zakje. De Franse spits werd bediend door de voor Dumfries ingevallen Cuadrado en werkte van dichtbij af: 0-3.