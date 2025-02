De Telegraaf weet wie de spelersgroep van Feyenoord nog minder gaat missen dan Brian Priske

De spelersgroep van Feyenoord zal opgelucht zijn na het vertrek van assistent-trainer Lukas Babalola (28). Dat blijkt uit een analyse van journalist Marcel van der Kraan, die werkzaam is voor De Telegraaf.

In het artikel van de rondom Feyenoord goed geïnformeerde Van der Kraan gaat een opvallend groot stuk over de jonge rechterhand van Brian Priske, die maandag werd ontslagen in De Kuip. Een breuk met Babalola had onheil kunnen voorkomen.

“Een van de grootste ergernissen was de aanwezigheid en rol van de 28-jarige assistent-coach Lukas Babalola. Deze Deense trainer met Nigeriaans bloed leidde met regelmaat trainingen en was als assistent en analist zeer luid aanwezig”, schrijft Van der Kraan in zijn analyse.

Niet alleen tijdens trainingen nam Babalola een belangrijke rol op zich. “Tijdens wedstrijden deed hij vaak de analyse vanaf de tribune en stond hij met ’oortjes’ in verbinding met de Zweed Hamberg in de dug-out.”

“Op de perstribune kon je hem dan horen roepen en gillen wat de spelers in zijn ogen moesten doen. Van enige bescheidenheid was geen sprake”, aldus de kritische Van der Kraan.

Babalola werkte tussen 2023 en 2024 al onder Priske bij Sparta Praag. Eerst alleen als wedstrijdanalist, later werd hij assistent-trainer.

Met een Johan Cruijff Schaal op zak vertrekt het duo al na een half jaar bij Feyenoord. Ook Björn Hamberg (40), die een minder prominente rol vertolkt in het verhaal van Van der Kraan, is op straat gezet.