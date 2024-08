De Telegraaf spreekt gerucht over ‘spotgoedkope’ Lutsharel Geertruida tegen

Feyenoord laat sterspeler Lutsharel Geertruida niet voor een habbekrats gaan, zo verzekert journalist Marcel van der Kraan in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Daarmee spreekt hij het gerucht van Martijn Krabbendam tegen. De journalist van Voetbal International beweerde begin deze week dat Geertruida voor slechts 10 miljoen euro mag vertrekken uit De Kuip.

Geertruida (24) beschikt in Rotterdam-Zuid over een aflopend contract. Desondanks schat het Duitse Transfermarkt zijn actuele marktwaarde op liefst 32 miljoen euro. Krabbendam benoemde maandag echter een vraagprijs van Feyenoord die bij veel supporters van de club voor vraagtekens zorgde.

In Voetbalpraat kreeg de journalist de vraag of Feyenoord de elfvoudig international van Oranje voor een soortgelijk bedrag als Jordan Teze (PSV) zou verkopen. AS Monaco zou iets meer dan 10 miljoen euro voor de verdediger over hebben. “Ze zouden Geertruida zelf wegbrengen, voor dat geld. Hij heeft een contract van tien maanden. Het is tien miljoen of niks.”

ESPN-journalist Kenneth Perez kon zijn oren niet geloven. “Dit zijn twee totaal verschillende verhalen. De één is het hart van het elftal en bij die andere maakt het niet zoveel uit of hij er is. Geertruida kan je nog helpen aan plaatsing voor Champions League. Teze is natuurlijk een ander verhaal.” Krabbendam herhaalde zijn betoog. “Ik kan me voorstellen dat Feyenoord, omdat Geertruida een contract van tien maanden heeft, nog geld wil verdienen.”

Van der Kraan komt vrijdag in de voetbalpodcast van De Telegraaf met totaal andere informatie. “Feyenoord laat Geertruida echt niet gaan voor een habbekrats. Vorig jaar moest hij dertig miljoen euro kosten. Je zakt niet twintig miljoen. Dat gaat niet gebeuren.”

“Dit zijn juist van die spanningsvelden aan het einde van de transferperiode. De vraag is wat de markt gaat doen. Geertruida is overal in beeld. De vraag is of er een club komt die wil betalen”, aldus Van der Kraan.

Van der Kraan sluit niet uit dat Geertruida over drie weken nog bij Feyenoord speelt. “Feyenoord wil hem heel graag behouden. Ze hebben hem al een nieuw contract aangeboden, dus Geertruida kan zo blijven. Hij is in een periode van zijn carrière gekomen waarin hij het voortreffelijk doet. Geertruida weet wat hij heeft bij Feyenoord.”

