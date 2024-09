De Telegraaf onthult onwerkelijke salaris dat Steven Bergwijn bij Ittihad Club gaat opstrijken

De transfer van Steven Bergwijn naar Ittihad Club is op een haar na rond. De aanvaller van Ajax voltooide maandagavond laat de medische keuring en zet zeer spoedig zijn handtekening onder een contract met een kolossaal salaris.

Transfergoeroe Fabrizio Romano heeft reeds zijn kenmerkende 'here we go'-kreet geschreven over de deal en ook de medische keuring kan geen probleem meer vormen, dus de transfer lijkt er werkelijk te komen. Wat rest is het papierwerk, waarna Bergwijns vertrek uit Amsterdam een feit is.

De Oranje-international zet zijn handtekening onder een driejarig contract, aldus De Telegraaf. Mike Verweij brengt namens de ochtendkrant ook het salaris van Bergwijn naar buiten.

De flankspeler gaat naar verluidt 9 miljoen euro netto per jaar verdienen in de Saudi Pro League. Dat komt neer op een totale contractwaarde van 27 miljoen euro.

Eén gegeven maakt de overstap van Bergwijn naar Ittihad nog een twijfelgeval. In Saudi-Arabië sluit de transfermarkt namelijk om 23:00 uur (Nederlandse tijd) en dus is er haast geboden bij het afronden van het papierwerk.

Vervanger

De opvolger van Bergwijn wordt zo goed als zeker Kamaldeen Sulemana. De Ghanese buitenspeler komt op huurbasis over van Southampton.

In die overeenkomst is tevens een optie tot koop opgenomen, waarvan de hoogte onbekend is. Sulemana wordt maandagavond medisch gekeurd.