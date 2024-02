De Telegraaf onthult ‘duizelingwekkend' aantal clubs dat Babadi wil aantrekken

Isaac Babadi ligt goed in de markt, zo lijkt het. De middenvelder van PSV beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en is met zijn club in gesprek over een nieuwe verbintenis, maar het is nog allerminst zeker dat Babadi gaat bijtekenen. Ondertussen zitten er 23 clubs op het vinkentouw voor het achttienjarige talent, zo schrijft De Telegraaf.

Langere tijd leek het erop dat Babadi zijn contract niet ging verlengen. De creatieveling zag weinig perspectief op een definitieve doorbraak in het Philips Stadion en neeg naar een dienstverband elders.

De wereld ziet er inmiddels enigszins anders uit, zo meldt De Telegraaf. "De laatste stand van zaken is dat het kamp-Babadi na een als positief omschreven gesprek van twee weken geleden een naar verluidt meer perspectiefrijke aanbieding van PSV in beraad heeft."

Ondertussen komt Babadi ook weer aan voetballen in PSV 1 toe. De rechtspoot mocht zondagavond tegen FC Volendam (1-5 winst) een volledige helft meedoen als invaller en scoorde zijn eerste goal in de Eredivisie.

Desondanks is Babadis toekomst ongewis. Aan interesse in zijn diensten is in ieder geval geen gebrek. "Het duizelingwekkende aantal van 23 clubs uit alle Europese topcompetities is op de lijn gekomen voor het binnenkort transfervrije toptalent."

Peter Bosz

PSV-trainer Peter Bosz hoopt dat Babadi kiest voor een langer dienstverband in Eindhoven, maar de oefenmeester zegt geen druk uit te oefenen op zijn pupil. "Daar praat ik niet met hem over. Ik vind het oprecht zijn keuze die hij moet maken met zijn management en zijn familie."

"Het enige wat wij kunnen doen, is hem een podium geven en de liefde dat we heel graag met hem werken. Dat we laten merken dat we blij zijn dat hij hier is. Maar ik lig er echt niet wakker van, hoor", besluit Bosz.

