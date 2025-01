Het ontslag van Brian Priske bij Feyenoord is een kwestie van tijd. Woensdag onthulde het Deense Tipsbladet dat de 47-jarige coach mogelijk tegen Bayern München voor het laatst voor de groep staat en dat er intern al gezocht wordt naar een opvolger. De Telegraaf onthult hoe de clubleiding van de Rotterdammers tot dat besluit is gekomen.

In Denemarken werd aan de berichtgeving toegevoegd dat Priske afgelopen week nog naar het management van de Rotterdammers is gestapt om te spreken over wijzigingen in de staf. Het verzoek dat werd ingediend door de Deen werd geweigerd door de clubleiding.

De Telegraaf weet dat het ‘meningsverschil’ over de invulling van de staf en de onderlinge relatie met enkele spelers de hoofdreden is van het aanstaande ontslag van Priske. Mogelijk valt donderdag het doek definitief.

“Priske en zijn assistenten zijn niet meer te redden”, schrijft De Telegraaf. “Met de assistenten worden dan specifiek zijn Deense kompanen bedoeld en niet Feyenoord-icoon John de Wolf en Etienne Reijnen. De Wolf functioneert al jaren tot volle tevredenheid van de directie als cultuurbewaker in de technische staf én wordt gewaardeerd door de spelersgroep.”

“Met de rechterhanden van Priske, Lukas Babalola en Björn Hamberg, is de situatie al maanden totaal anders. Er is totaal geen klik ontstaan tussen dat deel van de staf en de spelersgroep. Tegelijkertijd zou Priske op geen enkele manier concessies hebben willen doen. Dat leidde tot een sfeer diep onder het vriespunt op het trainingscomplex 1908.”

“Tegelijkertijd heeft Priske, die veel van zijn veldtrainingen in handen legde van de Deense assistenten, voortdurend kritiek geuit op de medische en performance-staf”, zo besluit De Telegraaf. “Maar juist 24 uur voor de wedstrijd gaf hij zelf nog aan dat hij vaak twijfelde of hij harder of zachter moest trainen. Hij wist niet wat wijs was om minder blessures te krijgen in zijn spelersgroep.”

Feyenoord nam de trainer aan het begin van dit seizoen over van Sparta Praag. De Rotterdammers deelden een opvallend langdurig contract uit: tot medio 2027. Normaal gesproken geeft Feyenoord maximaal een tweejarig contract aan een nieuwe coach.