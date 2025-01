De Telegraaf noemt naast FC Twente en NEC nóg twee Eredivisie-clubs die Kristian Hlynsson willen overnemen van Ajax

Naast FC Twente en NEC zijn ook NAC Breda en Go Ahead Eagles geïnteresseerd in Kristian Hlynsson, zo meldt De Telegraaf. De 21-jarige middenvelder van Ajax komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. De Amsterdammers hebben een voorkeur voor een definitief vertrek, aldus De Telegraaf.

Het Algemeen Dagblad meldde donderdagmiddag dat zowel FC Twente als NEC zaken wil doen met Ajax. De Tukkers zijn het meest concreet voor de IJslander, maar zijn salaris vormt momenteel nog een te groot struikelblok. Toch heeft FC Twente de hoop op een huurtransfer met koopoptie nog niet opgegeven, zo klonk het.

De Telegraaf schrijft dat ook NAC en Go Ahead Eagles geïnformeerd hebben naar de mogelijkheid om de rechtspoot te huren. Of de Amsterdammers openstaan voor een tijdelijk vertrek van Hlynsson wordt afwachten, aangezien de voorkeur van de club uitgaat naar een verkoop.

“Een club die bereid is om een transfersom neer te tellen, lijkt de beste papieren te hebben om Hlynsson over te nemen”, aldus De Telegraaf. De tweevoudig international van IJsland ligt nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van vier miljoen euro.

Hlynsson speelt sinds begin 2020 voor Ajax, dat hem destijds overnam van Breidablik Kópavogur uit IJsland. De middenvelder maakte zijn officiële debuut in 2021 tijdens het bekerduel met Barendrecht. In november 2023 werd hij definitief overgeheveld naar de hoofdmacht.

Hlynsson kwam vorig seizoen tot 34 optredens namens de Amsterdammers, waarin hij zeven doelpunten maakte en drie keer een teamgenoot in stelling bracht. Onder Francesco Farioli komt de rechtspoot nauwelijks nog aan de bak, waardoor een (definitief) vertrek mogelijk een passende oplossing is. De teller staat dit seizoen op 311 speelminuten, verdeeld over negen wedstrijden.