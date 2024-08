De Telegraaf: Kevin Diks kan sleutel zijn voor komst Ko Itakura naar PSV

PSV hoopt met een recordbod Ko Itakura over te nemen van Borussia Mönchengladbach. Dat zal echter nog een behoorlijke kluif worden, daar de transfermarkt in Duitsland al op vrijdag om 20.00 uur sluit en de club eerst een vervanger wil aantrekken voor de Japanner. Mogelijk kan Kevin Diks een sleutelrol spelen in die transfersoap, zo meldt De Telegraaf.

PSV is al weken op zoek naar versterkingen voor de achterste linie. Eerder zagen de Eindhovenaren onderhandelingen om Sepp van den Berg en Mika Faye op niets uitlopen, waarna Itakura werd gebombardeerd tot toptarget.

Technisch directeur Earnest Stewart legde een bod van 15 miljoen euro neer bij Gladbach voor Itakura, maar zit voorlopig in de wachtkamer, daar de Duitsers liever geen verdedigers meer van de hand doen.

Diks, die in Nederland eerder onder contract stond bij Vitesse en Feyenoord, kan mogelijk de sleutel zijn voor PSV in het aantrekken van Itakura. Gladbach heeft de 27-jarige verdediger van FC Kopenhagen namelijk in het vizier als opvolger van de Japanner.

Diks heeft nog slechts één jaar over in zijn contract en ligt daarom goed in de markt bij diverse Europese clubs. De Telegraaf meldt dat er volop interesse is voor de multifunctionele verdediger vanuit Italië, Duitsland en Oostenrijk. Bronnen rondom Kopenhagen melden echter dat Gladbach nu zeer concreet in de markt is voor Diks en een bod van vijf miljoen euro op tafel heeft gelegd.

Het probleem is echter hetzelfde als de problemen die PSV ervaart. Kopenhagen stelt zich vooralsnog zeer halsstarrig op en wil Diks dit seizoen liever behouden, zelfs als hij dan volgende zomer transfervrij de deur uitloopt.

Echter dringt Gladbach nu wel aan in de Deense hoofdstad, waar Diks een vaste waarde is in het hart van de defensie. Dit seizoen staat de teller alweer op tien duels, waarin hij twee keer scoorde. Ondanks zijn connectie met trainer Peter Bosz zou Diks vooralsnog niet in beeld zijn in Eindhoven, aldus De Telegraaf. Bosz liet Diks debuteren in zijn tijd bij Vitesse.