De Roon bewijst na winst Europa League andermaal op X over humor te beschikken

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marten de Roon, die zich na de winst van de Europa League meldde op social media.

De Oranje-international, die de gewonnen finale tegen Bayer Leverkusen (3-0) aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een blessure, bewijst online regelmatig over gevoel voor humor te beschikken.

Ook na de winst van de Europa League was het weer raak. De Roon postte drie verschillende foto’s. De middenvelder begon met een foto waarop hij de Europa League-beker als mede-aanvoerder omhooghoudt, terwijl hij niet al te fotogeniek naar de beker kijkt.

“Ik bedoel, had je iets anders verwacht?”, refereert De Roon met een knipoog aan het gegeven dat Bayer Leverkusen voorafgaand aan de finale de gedoodverfde favoriet was. De historische ongeslagen reeks van de ploeg van Xabi Alonso kwam tegen Atalanta na 51 wedstrijden ten einde.

I mean, did you expect anything else? pic.twitter.com/qhdoUKeqTF — Marten de Roon (@Dirono) May 22, 2024

De Roon vervolgde in een nieuwe post op serieuze toon: “We hebben geschiedenis geschreven. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe ongelofelijk trots ik ben op dit team, de stad Atalanta en onze supporters." Uiteindelijk kreeg de middenvelder de lachers weer op zijn hand met een derde post. Ditmaal deelde hij een foto van zijn tijd bij Sparta Rotterdam, waar hij opnieuw niet al te best op staat. “Als deze jongen de Europa League kan winnen, geef je dromen dan niet op”, luidde het bijschrift.

We wrote history. I can not put into words how unbelievably proud I am at this team, this city and these fans. pic.twitter.com/Y8tri5pwqs — Marten de Roon (@Dirono) May 22, 2024

If this kid can win the Europa League, don’t give up on your dreams. pic.twitter.com/qzPoSwOHnf — Marten de Roon (@Dirono) May 22, 2024

