Kenneth Perez waarschuwt Arne Slot: ‘Die komt geen lantaarnpaal voorbij’

Kenneth Perez denkt dat Arne Slot een moeilijke taak wacht om succesvol te worden als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool. De Feyenoord-trainer staat op het punt om een contract te tekenen bij de Merseyside-club en krijgt van Perez een tip mee: trek niet louter Eredivisie- of Nederlandse spelers aan bij Liverpool.

"Wat het voor hem is", steekt de analist van wal bij Dit Was Het Weekend van ESPN, "je moet je absoluut niet beperken tot de Nederlandse markt en wat jij goed kent. Je hebt geld genoeg om elders in de wereld betere spelers te halen."

Marciano Vink is het eens met zijn collega, maar plaatst een kanttekening. "Het is wel zo: als een speler uit Nederland goed genoeg is en je kent hem goed, dan moet je je er ook niet door laten tegenhouden."

De in Suriname geboren oud-prof noemt twee spelers van Feyenoord als mogelijke voorbeelden. "Als Slot een Hancko of een Geertruida echt goed genoeg vindt, dan moet hij dat ook gewoon doen."

Perez pareert: "De kans van slagen van Nederlandse spelers of spelers uit de Eredivisie in de top of subtop van Engeland is...", zegt de Deen, alvorens hij één speler die vanuit de Eredivisie naar de Premier League transfereerde als toonbeeld aanhaalt.

"Antony, daar zeiden we allemaal van: 'Wat een speler, die loopt iedereen voorbij hier.' Die komt nu geen lantaarnpaal voorbij", constateert Perez over de Braziliaanse buitenspeler. Antony maakte in 2022 voor 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United.

Weinig fans van the Red Devils zullen die transfer als succesvol beschrijven. De linkspoot heeft in tachtig wedstrijden voor Manchester United elf keer gescoord en vijf assists afgeleverd. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn eerste Premier League-treffer in meer dan een jaar tijd.

