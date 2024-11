De Nederlander die blijft verrassen in Turkije: 'Zondag wordt een heksenketel bij Galatasaray'

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone regelmatig met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Rick van Drongelen, die bezig is aan een uitstekend seizoen met de Turkse sensatie Samsunspor.

Door Jordi Tomasowa

Van vechten tegen degradatie naar strijden om de koppositie in de Turkse Süper Lig. Voor Van Drongelen is het realiteit, en het bijzondere eraan: hij heeft er geen transfer voor hoeven maken naar een van de traditionele topclubs. Samsunspor is dit seizoen de grote verrassing in Turkije. “Ik voel me hier als een vis in het water”, zegt de 25-jarige met een grote lach op zijn gezicht.

De inmiddels 25-jarige Van Drongelen brak in het seizoen 2016/17 als jeugdexponent door bij Sparta en verdiende na een jaar al een fraaie transfer naar Hamburger SV. Hij speelde liefst 95 officiële duels voor die Rothosen en kwam daarna als contractspeler van Union Berlin nog op huurbasis uit voor KV Mechelen en Hansa Rostock.

Rick van Drongelen



Nieuwe uitdaging

“Na al die jaren in Duitsland was ik op het moment gekomen dat ik iets anders wilde. Een andere competitie en een andere cultuur”, vertelt Van Drongelen, die in de zomer van 2023 niet lang na hoefde te denken over een overstap naar de Turkse promovendus Samsunspor. “Ik heb fijne gesprekken gehad met de voorzitter en het gevoel was daardoor ook goed. Ik ben niet echt in het diepe gesprongen, maar had wel zoiets van: ik ga dit doen. Achteraf gezien ben ik heel blij met die keuze.”

Van Drongelen kende weinig aanpassingsproblemen. Hij dwong direct een basisplaats af en had met Alim Öztürk iemand die hem in de eerste weken veel heeft geholpen. “Met Alim heb ik vorig seizoen bij Samsunspor veel wedstrijden centraal in de verdediging gespeeld. Hij is afgelopen zomer uiteindelijk transfervrij vertrokken naar Igdir, dat op het tweede niveau van Turkije uitkomt. Alim is een goede voetballer. Doordat hij ook Nederlands is, kon ik met hem mijn eigen taal spreken.”

Bij Samsunspor viel Van Drongelen direct met zijn neus in de boter, want na zijn debuut stond er al een thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe op het programma. “Het was uitverkocht en je merkt dat bij dit soort wedstrijden het publiek nog wat vijandiger is. Ik denk dat het vergelijkbaar is als bijvoorbeeld Ajax, Feyenoord of PSV in de Eredivisie bij andere clubs op bezoek komen. Turken zijn denk nog iets emotioneler.”

Transferverbod

“Daarom is het mooi dat we het nu zo goed doen met Samsunspor. Normaal ga je als zware underdog de wedstrijden tegen de Turkse topclubs in. Alleen nu gaat het goed en kunnen we ons met hen meten. Dat is alleen maar een mooie ontwikkeling van de spelers zelf en ook als club. Voor de supporters is het natuurlijk eveneens geweldig.”

Samsunspor eindigde het afgelopen seizoen uiteindelijk drie punten boven de degradatiestreep. Dit seizoen is alles anders. Na een geweldige seizoenstart bezet Van Drongelen met zijn ploeg de tweede plaats in de Süper Lig, slechts drie punten achter koploper Galatasaray. Wat dit nog extra knap maakt is dat Samsunspor afgelopen zomer een transferverbod had en dus geen nieuwe spelers kon aantrekken.

“Vorig jaar, toen ook ik bij Samsunspor arriveerde, zijn er heel veel nieuwe spelers gekomen. Dat nieuwe team moest zich gaan vormen. In het begin hebben we heel weinig punten gepakt. Toen kwam er in oktober een nieuwe trainer, de Duitser Markus Gisdol, en hebben we eigenlijk de weg naar boven ingeslagen. We wonnen ineens veel. Handhaving was het doel, daar zijn we uiteindelijk in het slot van het seizoen in geslaagd.”



Rick van Drongelen

Het transferverbod was op het eerste oog nadelig voor Samsunspor, maar volgens Van Drongelen had dit ook een positief effect op de selectie. “Het betekende wel dat heel veel jongens uit de selectie vorige zomer zijn gebleven. Het afgelopen seizoen kwamen we in een situatie dat er gewonnen moest worden. Er was geen andere optie. Een bewogen seizoen hebben we mooi afgesloten.”

“Door die moeilijke momenten zijn we nu een heel hecht team. Dat uit zich onder een nieuwe trainer (Thomas Reis, red.). We spelen op een andere manier, maar wel met jongens die elkaar goed kennen en samen iets hebben doorstaan. Wat dat betreft heeft het transferverbod ons als groep nog dichter bij elkaar gebracht. Het gaat nu fantastisch, heel mooi ook om zoiets mee te maken.”

Concurreren met de topploegen

De selectie van Samsunspor is volgens Transfermarkt bij elkaar een kleine 30 miljoen euro waard. Daarmee komen ze bij lange na niet in de buurt van Galatasaray (262 miljoen), Fenerbahçe (226 miljoen) en Besiktas (139 miljoen). “Wij hebben individueel ook veel goede spelers”, legt Van Drongelen uit. “Die Turkse topclubs halen grote namen, maar dat zegt ook niet alles. Als wij als ploeg goed zijn, dan zijn er verschillende jongens die kunnen uitblinken. Daarom zijn die wedstrijden tegen die topploegen mooi, zo kunnen we ons met hen meten. Dat hebben we twee weken terug tegen Fenerbahçe (2-2) gedaan en deze zondag spelen we uit tegen Galatasaray. Dat zijn voor ons geweldige uitdagingen.”

Van Drongelen geeft aan dat de Turkse media soms nog wat minachtend over Samsunspor schrijven. “Begin vorig seizoen schreven zij ons na tien speelrondes al af. We waren net gepromoveerd en iedereen dacht dat we direct weer zouden degraderen. Nu ook, na vijf weken dachten de media dat we het niet vol zouden houden.”

“Het is niet dat we ermee te koop lopen dat we tweede staan. We kijken van week tot week, werken hard en proberen de goede resultaten zo lang mogelijk vol te houden. Ik denk dat dit ook de juiste instelling is. Natuurlijk komen er nog wedstrijden dat het even niet lekker loopt, maar dat moment proberen we zo lang mogelijk uit te stellen.”

De Nederlandse sterkhouder laat weten dat zijn Samsunspor geen ploeg is die af en toe ook wedstrijden op 95 procent weet te winnen. Elke wedstrijd dient hij met zijn ploeggenoten tot het gaatje te gaan. “Er is nu een ander soort druk. We hebben gretige jongens en een goede mix qua leeftijden. Het is niet zo dat we slechts elf potentiële basisspelers hebben. De groep is heel hecht en iedereen wil volle bak gaan. Door het transferverbod is de selectie wel wat minder breed dan vorig seizoen, dus hopelijk kan iedereen fit blijven. Daar heb je zelf ook een aandeel in. Je moet jezelf goed verzorgen en goed laten verzorgen. Dat is in het algemeen belangrijk.”

Van Drongelen heeft bij Samsunspor nergens over te klagen, zo legt hij uit. Alles wat hij nodig heeft is aanwezig. Goede velden, fysiotherapeuten, zwem- en ijsbaden, een sauna, een goede gym en coaches in het krachthonk en voor loopoefeningen.



In het afgelopen anderhalf jaar heeft hij al tegen veel goede aanvallers mogen spelen. Als er iemand uitspringt, dan is het volgens Van Drongelen Mauro Icardi van Galatasaray. "Hij is uiteraard een aparte spits, een sluwe vos, een sluipschutter die altijd op zoek is naar doelpunten. Icardi heeft jammer genoeg nu een zware blessure opgelopen. Een andere lastige spits, die voor velen misschien verrassend is, Nuno da Costa van Kasimpasa. Hij is heel beweeglijk, technisch en heeft gevoel voor ruimtes."



Imago

Mohamed Ihattaren

In augustus 2023 kwam Samsunspor ook hier in Nederland groot in het nieuws. Heel even was er sprake van dat Mohamed Ihattaren naar de destijds Turkse promovendus zou komen. “Ik heb hem hier op de club gezien”, beaamt Van Drongelen. “Ik weet niet precies waarom het niet doorging. Jammer voor zowel hem als Samsunspor dat het toen niet doorging. Maar wel mooi dat hij nu bij RKC wél op het veld staat. Het is een talentvolle jongen die veel mensen met zijn kwaliteiten kan vermaken.”

Leven in Turkije

Zelf leeft Van Drongelen nu een klein anderhalf jaar in Turkije. Hij voelde zich er direct vanaf het eerste moment thuis. “Wat me heel erg bevalt zijn de mensen. Het is een erg open en fijne cultuur. Iedereen is respectvol en wil je helpen op de club. Ik vind het heel fijn om hier te wonen, het klimaat is ook heel aangenaam. In de eerste weken had ik wel veel darmklachten, dat hebben veel andere Europese jongens die bij Samsunspor kwamen. Er wordt hier toch anders gekookt en andere gerechten gegeten.”

“Binnen onze selectie lopen jongens met veel verschillende nationaliteiten. Sommige ploeggenoten spreken geen Engels, overal is een vertaler aanwezig. Er zijn hier bijvoorbeeld Franse, Afrikaanse en Turkse spelers. Het is echt een hele leuke groep samen. Met de jongens die geen Engels spreken, vind je toch op de een of andere manier je weg om te communiceren. Zij leren soms woorden van mij en ik Turkse woorden van hen. Dat is een leuke wisselwerking.”

Van Drongelen woont ook in Samsun, een stad in het noorden van Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee. “Het is een grote streek. Je hebt een hele lange boulevard met veel cafés en restaurantjes, en er is hier veel natuur. Toch krijgt de Nederlander niet heel vaak de kans om de toerist uit te hangen. “Je zit in een bepaald ritme met wedstrijden, een hersteldag en daarna werk je alweer toe naar het volgende duel. Tijdens interlandperiodes kun je echt een paar dagen relaxen. Ik moet zeggen dat ik ook graag thuis ben hoor en voor de rest zit ik dus veel op de club.”

Met een contract tot medio 2026 is het niet vreemd indien Van Drongelen ook al voorzichtig bezig is met zijn sportieve toekomst. Hij kijkt liever niet te ver vooruit wanneer hij gevraagd wordt naar zijn ambities. “Op dit moment voel ik me op mijn plek bij Samsunspor. Ik heb er 1,5 jaar geleden bewust voor gekozen om in Turkije te tekenen, me hier te ontwikkelen en eventueel later weer een stap te maken. Ik laat het echter allemaal op me afkomen.”



Turkse kraker

Zondag wacht hem in ieder geval een fantastisch affiche wanneer hij met Samsunspor als nummer twee op bezoek gaat bij koploper Galatasaray. “Dat wordt een heksenketel waarschijnlijk en is een wedstrijd die door de huidige stand extra speciaal is. Onze supporters hopen natuurlijk op een overwinning, want dan staan we bovenaan. Deze kraker komt wel in het rijtje met een van mijn grootste wedstrijden uit mijn carrière. Natuurlijk zal de weerstand hoog zijn. Ze spelen thuis, dus je moet de eerste minuten bij Galatasaray doorkomen. We moeten daarna ons eigen spel gaan spelen. Het zou vet zijn als we daar stunten. Ik geloof er ook echt in dat het kan.”