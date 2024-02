De markante Franse buitenspeler die in slaap viel op de bank van Real Madrid

In het amateurvoetbal wil het nog weleens gebeuren, maar slapen op de reservebank kan ook bij Real Madrid. De optredens van Julien Faubert binnen de lijnen zullen door de Madrilenen niet als memorabel worden gezien, zijn dutje op de bank was echter des te memorabeler.

We gaan terug naar het seizoen 2008/09. Real Madrid kent een uiterst wisselvallig seizoen. Een ongeslagen reeks van zestien wedstrijden wordt moeiteloos afgewisseld met een reeks van vijf verliespartijen in de maand mei. Het absolute dieptepunt is de 2-6 nederlaag tegen de kampioen en aartsrivaal FC Barcelona.

Hoofdtrainer Bernd Schuster werd in december de laan uitgestuurd, maar zijn opvolger Juande Ramos kon de club ook niet naar eremetaal leiden. In de Copa del Rey lijdt Real Madrid een beschamende nederlaag tegen het nietige Baskische team Real Unión en in de Champions League laat Liverpool in de achtste finale geen spaan heel van los Merengues. Over twee wedstrijden boekt de Engelse grootmacht een 5-0 overwinning.

De selectie

heeft dat seizoen de beschikking tot een heuse Nederlandse enclave. Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Royston Drenthe, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy en Klaas-Jan Huntelaar spelen dat seizoen in het maagdelijk wit. Mahamadou Diarra (Vitesse) en Jerzy Dudek (Feyenoord) zijn twee andere bekenden voor de Eredivisie-volgers.

Drie van de zes Nederlanders bij Real Madrid in 2008/09

De selectie is breed. Er is ervaring in de vorm van Guti, Míchel Salgado, Fabio Cannavaro, Gabriel Heinze, Raúl González en Iker Casillas. Dit wordt aangevuld met een scala aan jonge talentvolle spelers zoals Sergio Ramos, Marcelo en Gonzalo Higuaín. Te midden van al deze supersterren en aanstormende talenten heeft Real Madrid vanaf de winterstop ook de beschikking tot de Fransman Faubert, hij wordt gehuurd van West Ham United, nadat eerste keus Antonio Valencia niet haalbaar bleek.

Faubert, die zijn interlands voor Martinique speelde, keek raar op toen een Franse vertegenwoordiger hem belde in 2009 met de mededeling dat Real Madrid interesse in hem toonde. Vlak voor het duel tegen Fulham werd hij voor het eerst opgebeld, maar hij nam de boodschap niet serieus. Boos hing hij op en vertelde hij dat hij geen tijd had voor dit soort flauwekul. Na de wedstrijd stond zijn telefoon roodgloeiend. Real Madrid was serieus in de markt voor hem. De rechtsbuiten annex rechtsback was een reële optie geworden voor los Blancos nadat Antonio Valencia niet haalbaar bleek.



In Engeland wordt de transfer van de Fransman naar de Europese grootmacht nog altijd als opmerkelijk gezien. De multifunctionele speler was absoluut geen smaakmaker in de Premier League. Bij Real Madrid komt Faubert dan ook niet verder dan twee duels in de hoofdmacht. Het zijn voornamelijk de verhalen buiten de lijnen die zijn verblijf bij Real memorabel hebben gemaakt.

Zo was Faubert ooit afwezig op een training van de Madrilenen omdat hij meende een vrije dag te hebben, maar het meest opzienbarende voorval gebeurde op 16 mei 2009. Real Madrid had zijn twee voorgaande wedstrijden tegen Barcelona (2-6) en Valencia (3-0) verloren en moest tegen Villarreal wat goed maken. Faubert nam zoals zo vaak plaats op de bank.

A REMINDER:



Julien Faubert fell asleep whilst on the bench during his spell at Real Madrid#NationalNappingDay ?? pic.twitter.com/z4n0OtqPgS — Football Remind (@FootballRemind) March 11, 2019

De wedstrijd nadert zijn ontknoping wanneer Faubert de strijd tegen zijn oogleden verliest. De stand is op dat moment 2-1 in het voordeel van Villarreal. Op het internet zijn veel filmpjes te vinden van de vermoeide Madridista. De vleugelspeler ligt onderuit gezakt naast Van der Vaart in de dug-out. Zijn ogen gesloten. Het mag best een verrassing genoemd worden dat de speler niet gewekt werd van zijn schoonheidsslaapje, daar zowel Real Madrid als Villarreal nog weten te scoren in de laatste vijf minuten van het duel.

Higuaín maakt in de 88ste minuut de gelijkmaker, maar voormalig Spaans international Joan Capdevila liet Estadio de la Cerámica, toen nog El Madrigal, ontploffen door Villarreal in de 90ste minuut op voorsprong te zetten.

Reactie Faubert

In een interview metblikte Faubert terug op het beschamende moment. De hoofdrolspeler zelf zei: “Ik sliep niet, ik was gewoon dertig seconden mijn ogen aan het rusten", al doen de beelden anders vermoeden. De situatie liep voor Faubert met een sisser af. Hij werd door toenmalig voorzitter Ramón Calderón slechts gewaarschuwd dat hij, met zoveel camera’s langs de lijn, beter moet oppassen.

Na zijn bijzondere verhuurperiode gaat zijn carrière als een nachtkaars uit. Faubert keert in de zomer terug bij West Ham United, maar ook in Londen is er geen toekomst voor hem. Na avonturen bij het Turkse Elazigspor, Girondins de Bordeaux, Kilmarnock, Inter Turku en Borneo beëindigt de speler in 2020 zijn carrière in zijn thuisland bij Fréjus Saint-Raphaël.



