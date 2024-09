De Ligt wordt geslacht door Oranje-fans; twee andere spelers krijgen juist veel lof

Het Nederlands elftal begon dinsdag uitstekend aan de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Tijjani Reijnders bracht Oranje al heel vroeg op voorsprong. Twee andere spelers vielen heel positief op in de openingsfase en ontvangen veel lof van de fans. Matthijs de Ligt moet het na het tegendoelpunt van Duitsland in de 39ste minuut juist ontgelden bij de supporters.

Het openingsdoelpunt viel dankzij uitstekend voorbereidend werk van Brian Brobbey en Ryan Gravenberch, in de ogen van veel fans de twee uitblinkers uit het eerste deel van de wedstrijd.

Brobbey legde de bal in de tweede minuut met de borst klaar voor Gravenberch, die de loopactie van Reijnders op waarde schatte. Met een handig tikje vooruit van Gravenberch kon Reijnders ineens door. Laatstgenoemde maakte het af met een schot door de benen van Marc-André ter Stegen: 1-0.

Het waren niet de enige goede acties van Brobbey en Gravenberch. Eerstgenoemde is met zijn fysieke kracht een constante plaag voor met name Jonathan Tah, de centrumverdediger van Duitsland.

Brobbey won in de openingsfase minstens drie rechtstreekse duels van Tah, die telkens een overtreding nodig had. Toen Brobbey in de 24ste minuut opnieuw wegsnelde bij de verdediger van Bayer Leverkusen trok die aan de noodrem. Daarvoor ontving Tah een gele kaart.

Het goede spel van Brobbey valt ook bij de Oranje-fans op. "Wat een verademing is de balvaste Brobbey", zegt ene Bas. "De Duitsers hebben het lastig met Brobbey", merkt Jaimy op. "Vind hem niet de beste afmaker (wel handig voor een spits) maar in sleuren en trekken is hij wel echt sterk."

Ook Gravenberch wist zich nogmaals te onderscheiden. De middenvelder van Liverpool verstuurde in de 22ste minuut een fantastische crosspass op Xavi Simons, die daardoor ineens vrij stond voor Ter Stegen. De doelpoging van Simons werd gekraakt.

Ook de Oranje-supporters genoten van het moment. "Wat een pass zeg. Weergaloos", zegt Dennis op X. "Sjeminee, wat een prachtige dieptebal van Gravenberg!", aldus Martin. "Simons moet even de dozen van zijn schoenen afhalen", vult Peter aan.

Vlak voor rust ging het volledig bij De Ligt, die de bal in de opbouw zomaar weggaf. Het schot van Florian Wirtz kon nog worden gekeerd door Bart Verbruggen, maar Deniz Undav maakte er in de rebound genadeloos 1-1 van.

Er klinkt heel veel kritiek op De Ligt, die ook al een zwakke indruk maakte tegen Bosnië en Herzegovina. "De Ligt is klaar bij het Nederlands elftal", luidt een van de conclusies. "De Ligt met het zoveelste foutje en nu is het fataal", zegt een ander. "Nooit meer opstellen", betoogt weer een ander.