Liverpool heeft punten gemorst in de strijd om de Engelse landstitel. De koploper kwam op Anfield niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen het naar de veertiende plaats weggezakte Manchester United. Matthijs de Ligt maakte ongelukkig hands en na de benutte penalty van Mohamed Salah leek Liverpool opnieuw te gaan winnen, maar daar stak Amad Diallo een stokje voor. Het team van Arne Slot staat zes punten voor op nummer twee Arsenal en heeft nog een duel tegoed.

Bij Liverpool waren er zoals verwacht basisplaatsen voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Bij Manchester United verschenen De Ligt en Noussair Mazraoui, als winger op rechts, aan de aftrap. Joshua Zirkzee, die vorige week al na 32 minuten werd gewisseld in de dramatisch verlopen thuiswedstrijd tegen Newcastle United, moest het doen met een plaats op de bank, maar kreeg in de slotfase speeltijd.

In het kletsnatte Liverpool, waar het veld op tijd sneeuwvrij was gemaakt, werd na een kwartier spelen de eerste grote kans genoteerd. Gakpo tikte de bal net langs de paal bij een snelle aanval van de thuisclub. Manchester United leek niet stijf van de spanning te staan en kreeg een grote kans via Amad Diallo. Hi kopte van dichtbij echter de verkeerde kant op. Kort daarna ging een knal van Kobbie Mainoo via een Liverpool-verdediger over.

Manchester United verdedigde gegroepeerd in de eerste helft en Liverpool vond de oplossingen simpelweg niet in aanvallend opzicht. Ook Mohamed Salah, al weken de grote uitblinker van de koploper, vond de gaatjes niet in de hechte defensie van de aartsrivaal. Alisson Becker voorkwam net voor het rustsignaal dat Rasmus Højlund de score zou openen op Anfield. Geen doelpunten halverwege in de Engelse topper.

De bezoekers kwamen met bravoure uit de kleedkamer en het was Van Dijk die met een tackle wist te voorkomen dat Diogo Dalot de score opende. De 0-1 voor Manchester United viel in de 52ste minuut alsnog. Lisandro Martínez schoot keihard en via de onderkant van de laat raak na een slim steekballetje van Bruno Fernandes. Het uitvak op Anfield werd bijkans gek na de schitterende goal van de Argentijnse verdediger.

De voorsprong van Manchester United hield niet lang stand. Gakpo kapte na een uur spelen de inglijdende De Ligt slim uit, om vervolgens keihard raak te schieten: 1-1. Er volgde nog een check bij de VAR, maar de gelijkmaker bleef gewoon staan. Gakpo leek kort daarvoor te worden gewisseld door Slot, die de doelpuntenmaker echter op de flank hield na diens fraaie treffer. Curtis Jones en Luis Díaz maakten plaats voor Diogo Jota en Darwin Núñez.

De Ligt kreeg geel voor een charge op Núñez en was kort nadien opnieuw de schlemiel. Een voorzet vanaf rechts kwam ongelukkig op de arm van de Nederlander en na een check bij het scherm legde arbiter Michael Oliver de bal op de stip. André Onana koos voor de goede hoek, maar desondanks tekende Salah voor zijn achttiende doelpunt van het seizoen. De voorsprong van Manchester United was als sneeuw voor de zon verdwenen en Liverpool vierde opnieuw feest.

Liverpool trok duidelijk het initiatief naar zich toe in de slotfase en het wachten was op derde goal van de lijstaanvoerder. Ondertussen gooide Rúben Amorim Alejandro Garnacho voor de leeuwen in een poging om de achterstand weg te poetsen. Salah schoot kort daarna een vrije trap net over het doel van Onana. De topper kreeg in de 80ste minuut weer een verrassende wending, want Diallo schoof de bal op aangeven van Garnacho langs Allison: 2-2.

Vreugde bij alles en iedereen van Manchester United en vooral veel woede bij Van Dijk, die de bal door de benen van Andrew Robertson in het doel zag verdwijnen. Het bleef tot de allerlaatste seconde spannend op Anfield, maar een winnaar kwam er niet meer. Een flinke opsteker voor Manchester United, waar Zirkzee nog inviel in de 87ste minuut en Harry Maguire ver in blessuretijd over schoot in kansrijke positie, na een dramatische periode vol nederlagen en slecht spel.