De Haan adviseert Steijn: ‘Niet te vaak doen, gaat echt leven in de kleedkamer’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 17:53 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:25

Gertjan Verbeek en Foppe de Haan gaan tegenover het Algemeen Dagblad in op de ogenschijnlijk zwakke mentale staat van de selectie van Ajax. De doorgewinterde (oud-)trainers zien dat het vertrouwen bij de Ajacieden broos is en hebben advies voor Maurice Steijn om zijn spelers psychologisch te helpen.

"Ze ogen heel ongelukkig", constateert De Haan over de Ajax-spelers. "Dat zie je aan dat ze naar elkaar kijken en wijzen als iets mislukt en dat ze geen acties durven maken. Het is chaotisch, onsamenhangend. Dan gaan spelers zich verstoppen."

"Je ziet bij Ajax-spelers, van wie velen international zijn en écht wel kunnen voetballen, de besluiteloosheid in het handelen", ziet ook Verbeek. "Ze weten niet goed wat ze moeten doen. Dan zijn er geen automatismen, belanden ze vaak in de denkstand en zijn ze meestal een tel te laat."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is een lastig verhaal om dat vertrouwen weer op te krikken, zo beaamt Verbeek. "Vergelijk het met het vinden van de wc ‘s nachts. Thuis gaat dat goed in het donker, maar niet als je op reis bent. Bij Feyenoord lukt ze dat wel onder Arne Slot, maar bij Ajax weten ze niet waar ze heen moeten. Daarin heeft Steijn bergen werk te verzetten."

De Haan is van mening dat Nederlands de voertaal bij Ajax moet blijven, ondanks de aanwezigheid van vele buitenlanders in de selectie. Dat werkte ook goed toen de Fries coach was bij sc Heerenveen, zo beaamt hij. "Dat pikken ze echt snel op."

Verder is het belangrijk voor een trainer om te luisteren naar je spelers, denken beide oefenmeesters. "Weet wat in die koppies omgaat en welke benadering daarbij hoort. Wellicht speelt er privé iets. Je moet als trainer een halve psycholoog zijn", aldus De Haan.

En daarin kan Steijn nog wel stappen zetten, zo is de consensus tussen beide trainers. Zo moet de Hagenaar het achterwege laten om publiekelijk spelers in twijfel te trekken. "Dat moet je niet te vaak doen, want dat gaat echt leven in de kleedkamer."

Toch is er weinig begrip voor de manier waarop Annemieke Zijerveld, clubpsychologe bij Almere City, recentelijk sprak over de Ajax-selectie. "Zoals zij dat doet, vind ik een te gemakkelijke conclusie waarom het niet goed gaat bij Ajax en een goedkope manier van profileren", zegt Verbeek.