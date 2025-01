De Graafschap gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Na een interne evaluatie is een 'verschil van inzicht' aan het licht gekomen over de toekomst en zal de club binnenkort een nieuwe trainer aanstellen. Vreman zal op termijn vermoedelijk wel een andere, technische rol binnen de organisatie vervullen.

Vreman leidde De Graafschap in de eerste seizoenshelft naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. "In de afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de technische staf", legt de club uit op zijn website. "Deels om terug te kijken op de eerste seizoenshelft, maar vooral ook om het vizier vooruit te richten."

"Daarbij kwam een verschil van inzicht aan het oppervlak op voetbaltechnisch vlak en de te volgen stappen naar verbetering. De Graafschap hoopt op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen."

Vreman is al meer dan veertig jaar (!) onafgebroken in dienst van De Graafschap, waar hij onder meer speler en (jeugd)trainer was. Technisch manager Berry Powel spreekt zijn waardering uit voor 'echte clubmensen', zoals Vreman, maar zag De Graafschap de afgelopen tijd minder presteren. “Na de sterke eerste maanden van het seizoen, hebben we met zijn allen een terugval ervaren."

"We zijn met elkaar hierover in gesprek gegaan, waarbij we hebben gesproken over de verbeterpunten en hoe deze te realiseren. Er was een verschil van mening daarbij over enkele zaken. Daarop zijn we gaan kijken naar de beste oplossing. We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan, dat mag duidelijk zijn."

"We hebben met de verschillende geledingen binnen de clubleiding uitvoerig gesproken en denken dat we met een andere invulling van de technische staf een positieve ontwikkeling teweeg kunnen brengen.”

Directeur algemene zaken Michael Ogubai: “We geven Jan nu eerst even alle ruimte. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij gedaan heeft en doet voor De Graafschap, en de manier waarop hij onze club vertegenwoordigt. We gaan met Jan in gesprek over een andere technische functie binnen De Graafschap.”

Het is de tweede keer dat Vreman uit zijn functie als hoofdtrainer wordt ontheven. In 2016/17, het seizoen na de degradatie uit de Eredivisie, presteerde De Graafschap steeds minder en dat kostte Vreman in december 2016 zijn baan. Hoe de nabije toekomst van assistenten Mees Siers en Mathijs de Waard eruitziet, is vooralsnog onduidelijk.