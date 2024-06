De Graafschap-parel Basar Önal staat in de concrete belangstelling van clubs uit Nederland en buitenland

Basar Önal kan rekenen op concrete interesse uit binnen- en buitenland. De aanvaller van De Graafschap wordt begeerd door de Turkse topclubs Galatasaray en Besiktas. Daarnaast azen ook clubs uit de Eredivisie en de Major League Soccer op de handtekening van de talentvolle aanvaller.

In een eerder stadium wisten ESPN en Turkse media te melden dat Galatasaray en Besiktas voorzichtige interesse hadden in Önal. Voetbalzone weet dat die twee clubs nu concreet in de markt zijn voor de vleugelaanvaller van De Graafschap.

Met deze buitenlandse interesse is er voor de Eredivisie clubs de nodige concurrentie voor Önal, die het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie goed was voor 9 treffers en 6 assists in 32 wedstrijden.

Mede dankzij zijn productiviteit slaagde De Graafschap erin om zesde te eindigen, waarmee plaatsing voor de Keuken Kampioen Play-Offs een feit was. Daarin ging het nipt mis tegen ADO Den Haag (2-3, 2-2).

De prestaties van Önal leverden hem een nominatie op voor Beste Talent van de Keuken Kampioen Divisie. De ereprijs ging uiteindelijk naar Shiloh ‘t Zand (Dordrecht). Ringo Meerveld (Willem II) en Levi Smans (VVV-Venlo) waren de overige genomineerden.

Önal ligt nog tot medio 2025 vast op De Vijverberg, waardoor De Graafschap een transfersom tegemoet kan zien. Wat de precieze vraagprijs van de Achterhoekers is, is nog niet bekend.

Önal doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap en kwam tot op heden 83 keer uit voor de hoofdmacht. De geboren Doetinchemmer was daarin goed voor negentien treffers en elf assists.

