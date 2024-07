De ‘geweldige motivator’ Edward Iordanescu die Roemenië laat dromen: ‘Vergelijkbaar met Ronald Koeman’

Het is aftellen geblazen voor het Nederlands elftal. Dinsdag om 18:00 uur is namelijk de aftrap van het achtstefinaleduel met Roemenië op EURO 2024. In aanloop naar de ontmoeting in de Allianz Arena in München praat Voetbalzone met de Roemeense journalist Emanuel Rosu, die de nationale ploeg al jaren op de voet volgt en inzoomt op de belangrijkste namen van de Oranje-opponent.

Door Rian Rosendaal

Ianis Hagi

Rosu heeft een hoge pet op van Ianis Hagi, zoon van de legendarische Gheorge Hagi. De 25-jarige middenvelder is geen typische voetballer, zo luidt het oordeel van de Roemenië-watcher. "Hagi is een zeer goed opgeleide jongeman. Hij ging als tiener naar de Britse school in Boekarest. Zijn vader vroeg hem om zijn opleiding serieus te nemen en het leren niet te verwaarlozen, ondanks dat hij duidelijk talent had als voetballer."

Hagi junior werd op 22 oktober 1998 geboren in Istanbul. Zijn vader speelde destijds voor Galatasaray en is decennia later nog steeds een cultfiguur in de Turkse metropool. Hagi senior veroverde met Gala in 2000 namelijk de UEFA Cup. "Ianis is even goed met zijn linker- als rechtervoet en een leider. Hij houdt ervan om de bal in bezit te hebben. Zijn probleem is dat hij soms ingewikkelde dingen wil doen en vaak teveel hooi op zijn vork neemt. Ianis is net terug na een jaar vol blessureleed. Afgelopen seizoen bij Deportivo Alavés hielp hem weer op volle kracht te komen, ondanks dat hij niet al te veel speelde."

Ianis Hagi wordt altijd vergeleken met zijn legendarische vader Gheorge Hagi.

Nicolae Stanciu

Hagi staat dit EK enigszins in de schaduw van Nicolae Stanciu, die op schitterende wijze scoorde in het met 3-0 gewonnen openingsduel met Oekraïne. "Stanciu is de Roemeense Modric. Hij kan werkelijks alles", is Rosu lovend over de 31-jarige spelmaker. "Hij is technisch vaardig, sterk aan en zonder bal. En met zijn loopvermogen en schotkracht is ook niets mis." Zoals bij elke speler is ook op Stanciu wel iets aan te merken.

"Hij is niet consistent genoeg is", stipt Rosu een verbeterpunt aan bij de balvaardige middenvelder van het Saudische Damac FC. "Dat komt zelfs op dit EK tot uiting. Tegen Oekraïne was hij fantastisch, maar in de volgende wedstrijd (2-0 nederlaag tegen België, red.) was hij veel minder zichtbaar. Natuurlijk moeten we in dat kader de kwaliteit van de tegenstanders niet uit het oog verliezen."

In de optiek van Rosu had de loopbaan van Stanciu anders kunnen verlopen. "Ik denk dat Anderlecht hem te snel van de hand heeft gedaan. Hij had daar op lange termijn echt een bepalende speler kunnen worden." Stanciu werd in 2016 voor een recordbedrag van 9,7 miljoen euro naar Brussel gehaald. Na 53 duels was de samenwerking alweer ten einde. De Roemeen speelde nadien nog bij onder meer Sparta Praag en Slavia Praag, maar raakte langzaamaan uit beeld. Stanciu speelt sinds 2022 buiten Europa: eerst voor Wuhan Three Towns en nu dus voor Damac uit de Saudi Professional League.

Nicolae Stanciu wordt ook wel de Roemeense Luka Modric genoemd.

Edward Iordanescu

Dat Roemenië in de achtste finale van EURO 2024 staat, is volgens Rosu grotendeels te danken aan bondscoach Edward Iordanescu. "Iordanescu is een geweldige motivator. Het is geen voetbalgenie die nieuwe dingen bedenkt, maar hij organiseert zijn teams tot in perfectie en weet altijd het maximale eruit te halen. Iordanescu is een realistische coach, in dat opzicht vergelijkbaar met Koeman. Hij staat dicht bij zijn spelers, is een voetbaldier en iemand die louter rake dingen zegt tegen zijn spelers. Hij bleef ze maar vertellen dat ze goed waren en dat kwam tot uiting in de resultaten. Een verschil als dag en nacht met zijn voorgangers."

Dat Nederland dinsdag de grote favoriet is in München, is geen enkel probleem voor Roemenië en Iordanescu, zoon van de legendarische Anghel Iordanescu, die de Roemeense ploeg in 1994 naar de kwartfinale van het WK loodste. "We weten dat wij de underdogs zijn in deze wedstrijd, maar we geloven natuurlijk dat we een eerlijke en echte strijd tegen Nederland kunnen voeren", schrijft Rosu de brigade van Iordanescu niet bij voorbaat af. "De resultaten in de kwalificatiecyclus bieden hoop." Roemenië eindigde boven Zwitserland en plaatste zich zonder nederlaag voor EURO 2024.

Roemeense tactiek

Roemenië trad in de poulefase van het EK steevast aan in een 4-1-4-1-systeem. "Maar het is mogelijk dat Iordanescu tegen Nederland voor een 4-3-3-systeem kiest", houdt Rosu een slag om de arm. "Maar hij zal het systeem niet radicaal veranderen en ik verwacht weinig wissels in de basiself. Ik denk wel dat Valentin Mihaila Florinel Coman op de linkervleugel zal vervangen. Het valt nog te bezien wie de linksback is, want Nicosur Bancu is geschorst. Ik geloof dat Deian Sorescu de beste optie is om die positie te bekleden. Roemenië zal gokken op messcherpe counters, zoals ze dat ook deden tegen de tegenstanders in de groepsfase."

Edward Iordanescu heeft van Roemenië een hechte eenheid gemaakt.

Oranje

Er is in Roemeense voetbalkringen zeker het nodige ontzag en respect voor het Nederlands elftal. "Degenen die in de grote Europese competities spelen, zijn zonder twijfel zeer bekend bij alle spelers en fans in Roemenië. Wij kijken ook naar de Eredivisie, maar wel in mindere mate. Dus waarschijnlijk zijn de internationals uit de Nederlandse competitie niet zo populair bij de spelers van Roemenië", aldus de Roemenië-watcher.

Wat er dinsdagavond ook gebeurt, voor Roemenië is het EK nu al geslaagd. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus. "Dat was het doel: voorbij de groepsfase komen. Natuurlijk hebben zowel Oekraïne als Slowakije betere spelers als we die landen vergelijken met Roemenië, maar we hebben een echt team en ons daar ook op gefocust. Maximaliseren van het team boven individuen. Deze ploeg blinkt echt uit in normaal doen."

