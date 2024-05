De EK-selectie van Oranje-opponent Polen: dit zijn de kanshebbers woensdag

Het reguliere voetbalseizoen loopt in de meeste landen op zijn einde, en dus wordt de focus langzaam verlegd naar volgende maand: het EK 2024 in Duitsland. De komende weken zullen van alle deelnemende landen de selecties bekend worden gemaakt, iets waar ze tot uiterlijk 7 juni de tijd voor hebben. Welke 26 spelers nemen de bondscoaches mee naar het eindtoernooi, en wie blijven er thuis? Voetbalzone zoomt in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Polen.

Polen is sinds 2008 steevast deelnemer aan het EK. Het beste resultaat werd behaald in 2016, toen pas in de kwartfinale werd verloren van de latere Europees kampioen Portugal na een spannende verlenging. Vijf jaar later was de groepsfase het eindstation op het door de coronacrisis uitgestelde EK van 2020. Robert Lewandowski en consorten willen op de aankomende editie in Duitsland minstens de achtste finale bereiken.

Het team van bondscoach Michal Probierz laat zich ook niet onbetuigd op WK's. Tijdens de eindronde in Qatar reikte Polen tot de achtste finale en hield het lange tijd dapper stand tegen Frankrijk, dat uiteindelijk met 3-1 zegevierde en twee weken later de finale speelde. De hoogtijdagen zijn van langer geleden. Polen eindigde op het WK van 1974 knap als derde en deed dat acht jaar later nog eens dunnetjes over.

De grote ster van Polen is uiteraard Robert Lewandowski. De aanvaller van FC Barcelona is inmiddels 35 en het EK is misschien wel zijn laatste kunstje in de nationale ploeg. Probierz beschikt sowieso over de nodige ervaren spelers, wat van Polen een gevaarlijke outsider voor het EK maakt. Wie neemt de Poolse bondscoach uiteindelijk mee naar Duitsland? Dat wordt woensdag bekend, maar Voetbalzone blikt nu alvast vooruit.

Keepers

Wojciech Szczesny is al sinds jaar en dag de vaste keus onder de lat bij Polen. De 34-jarige doelman van Juventus groeide eind maart uit tot nationale held toen hij in de play-offs om kwalificatie voor het EK de beslissende strafschop van Wales-aanvaller Daniel James keerde. Voor Szczesny, met 81 interlands achter zijn naam, wordt het alweer zijn zesde eindronde als international van de Poolse ploeg.

Probierz kan in Duitsland eventueel een beroep doen op Lukasz Skorupski, die samen met Sam Beukema en Joshua Zirkzee een zeer goed seizoen doormaakte bij Bologna en Champions League-voetbal behaalde. De 1.99 meter lange Marcin Bulka, die in november debuteerde als international en zijn brood verdient bij OGC Nice, behoort eveneens tot het keepersgilde van Polen.

Opties: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Marcin Bulka (OGC Nice), Bartlomiej Dragowski (Panathinaikos).

Wojciech Szczesny was de held van Polen in de play-offs tegen Wales.

Verdedigers

Probierz opteert doorgaans voor een driemansverdediging. Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) is de meest centrale pion in de Poolse achterhoede, met Jan Bednarek (Southampton) op rechts en Jakub Kiwior (Arsenal) aan de linkerkant van de defensie. Bednarek en Kiwior maakten volgens diverse Poolse media echter geen grootse indruk in de meest recente interlands, waardoor er zorgen zijn in aanloop naar het EK.

Mocht de defensie van Polen niet functioneren tijdens het openingsduel op het EK met het Nederlands elftal, dan kan Probierz altijd teruggrijpen op ervaring. De inmiddels 33-jarige Bartosz Salamon (Lech Poznan) behoort steevast tot de Poolse selectie, al krijgt de routinier maar sporadisch speeltijd in het Poolse shirt. Sebastian Walukiewicz (24) heeft pas drie interlands gespeeld en normaal gesproken nog jaren voor de boeg als international. Pawel Bochniewicz van sc Heerenveen mag ook hoop koesteren, aangezien hij in maart nog bij de wedstrijdselectie zat.

Opties: Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Jan Bednarek (Southampton), Jakob Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Sebastian Walukiewicz (Empoli), Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Patryk Peda (SPAL), Mateusz Wieteska (Cagliari), Tomasz Kedziora (PAOK Saloniki), Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).

Arsenal-verdediger Jakub Kiwior hoopt op het EK de aanvallers van Oranje te kunnen afstoppen.

Middenvelders

Op het vijfmansmiddenveld van Polen is er ruimte voor Nicola Zalewski (links) en Przemyslaw Frankowski (rechts) om de flanken te bestrijken en met voorzetten richting aanvalsleider Lewandowski te komen. Piotr Zielinski , al sinds 2016 een van de boegbeelden van Napoli, moet centraal voor de aanvallende impulsen zorgen. Jakub Piotrowski en Bartosz Slisz zorgen op het middenveld voor de controle en het overzicht, zoals Probierz het ook graag ziet.

Sebastian Szymanski klopt ondertussen hard op de deur van Probierz. De middenvelder van Fenerbahçe, die vorig seizoen een belangrijk aandeel had in de landstitel van Feyenoord, krijgt de laatste twee jaar zeer geregeld speeltijd en mag dan ook hopen op speelminuten tijdens het EK. Het is nog wel de vraag of dat is als basisspeler of dat het blijft bij invalbeurten. Hij heeft zich in ieder geval stormachtig ontwikkeld als international.

Naamgenoot Damian Szymanski, overigens geen familie van de voormalig Feyenoorder, is ook een optie voor het middenrif van de opponent van Oranje medio juni. De 28-jarige controleur eindigde dit seizoen na een spannende titelrace met zijn werkgever AEK Athene als tweede in Griekenland. Matty Cash is op tijd verlost van een hamstringblessure en richt zich op de rol als stand-in van Frankowski rechts op het middenveld.

De in Poolse voetbalkringen zeer bekende Kamil Grosicki (35) was actief op twee EK's en twee WK's en heeft maar liefst 93 interlands achter zijn naam. De routinier heeft alles al meegemaakt op voetbalgebied en is klaar om zijn land te helpen op het EK, mocht Probierz het nodig vinden hem een plaatsje op het middenveld te geven.

Opties: Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zielinski (Napoli), Bartosz Slisz (Atlanta United), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Przemyslaw Frankowski (RC Lens), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Damian Szymanski (AEK Athene), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Matty Cash (Aston Villa), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Karol Struski (Aris Limassol), Mateusz Legowski (Salernitana), Filip Marchwinski (Lech Poznan), Karol Linetty (Torino), Ben Lederman (Raków Czestochowa), Krystian Bielik (Birmingham City), Kamil Grosicki (Pogon Stettin).

Piotr Zielinski moet zorgen voor de aanvallende impulsen vanaf het middenveld.

Aanvallers

Op het EK zullen alle ogen gericht zijn op Lewandowski, goed voor 82 doelpunten in 142 optredens namens Polen. Karol Swiderski is normaal gesproken de aanvalspartner vanop het EK in Duitsland. De 27-jarige is onder Probierz een vaste waarde, maar dat was dit seizoen niet het geval bij zijn club Hellas Verona. Swiderski werd door de Italiaanse club in februari op huurbasis overgenomen van het Amerikaanse Charlotte, maar moest het doorgaans slechts doen met een rol als invaller.

Swiderski weet dat de concurrentie hem op de hielen zit. Krzysztof Piatek doet er namelijk alles aan om als bassispeler aan het EK te beginnen. De aanvaller van het Turkse Basaksehir miste het EK van 2020 vanwege een enkelblessure en is dus extra gemotiveerd om er deze keer bij te zijn. Piatek kwam op het WK in Qatar slechts tweemaal als invaller in actie, een toernooi dat voor Polen eindigde in de achtste finale na een 3-1 nederlaag tegen de latere finalist Frankrijk.

Arkadiusz Milik valt wellicht buiten de boot. De 30-jarige spits was onlangs een maand uit de roulatie vanwege een spierblessure, en hoeft daarnaast niet te rekenen op veel speeltijd bij Juventus. Milik zorgde tijdens het EK van 2016 voor de allereerste zege van Polen op een EK (0-1 tegen Noord-Ierland). De routinier was nadien actief op de WK's van 2018 en 2022 en het EK van 2020.

Opties: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Swiderski (Hellas Verona), Krzysztof Piatek (Basaksehir), Arkadiusz Milik (Juventus), Adam Buksa (Antalyaspor), Pawel Wszolek (Legia Warschau), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Michal Skoras (Club Brugge), Adrian Benedyczak (Parma).

Robert Lewandowski wil nog een keer schitteren op een EK.

Vermoedelijke opstelling

Szczesny wil zich net als generatiegenoot Lewandowski nog een keer laten zien op een eindronde. De ervaren Juventus-doelman geeft normaal gesproken leiding aan een verdediging bestaande uit Bednarek, Dawidowicz en Kiwior. Voor de defensie moeten Slisz en Piotrowski voor de controle zorgen op het Poolse middenveld.

Zalewski krijgt de ruimte van Probierz om de linkerflank te bestrijken. Van Frankowski wordt hetzelfde verwacht aan de rechterkant van het middenveld. Zielinski is de meer naar voren geschoven pion. Lewandowski is het aanspeelpunt voorin en Swiderski moet zorgen voor voldoende steun bij balbezit van de Poolse formatie.

Vermoedelijke EK-opstelling Polen: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

Belangrijke afwezigen

Er is momenteel geen enkele kanshebber voor de Poolse selectie die het EK hoe dan ook gaat missen vanwege een blessure. Probierz zal hopen dat dit zo blijft, zodat hij deze zomer met een zo sterk mogelijke selectie kan afreizen naar Duitsland.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

