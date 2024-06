Het lekkerst mogelijke toetje lonkt voor Dortmund-icoon Marco Reus

Marco Reus, geboren en opgegroeid in Dortmund, speelde vanaf zijn vijfde voor Post SV Dortmund, maakte op zijn zevende de overstap naar Borussia Dortmund en neemt op vijfendertigjarige leeftijd afscheid bij datzelfde Borussia Dortmund. De man die voorbestemd was om een clubicoon van BVB te worden, kan zaterdag zijn Dortmund-carrière afsluiten op de mooiste manier mogelijk: met het winnen van de Champions League.

De eerste tien minuten van de wedstrijd zitten er net op. Een slanke 23-jarige middenvelder maakt zijn debuut voor de club uit zijn geboortestad. Nog geen twee maanden eerder had hij bij Dortmund getekend en nu maakt hij zijn eerste minuten voor zijn jeugdliefde. Steekpass. Een verdediger van de tegenstander staat te slapen en prompt vindt de slanke nummer 10 zichzelf terug in een één-op-één met de doelman. Een rollertje in de verre hoek is genoeg: 1-0, met dank aan de debutant.

Marco Reus begint voortvarend aan zijn tweede periode bij Borussia Dortmund. “Ik wil spelen voor een club die kan meedoen om de prijzen en die gegarandeerd is van Champions League-voetbal. Ik zie in Dortmund zo’n club”, zegt de ambitieuze middenvelder bij zijn presentatie in 2012. Zaterdagavond, bijna twaalf jaar later, kan Reus zijn tijd in Dortmund afsluiten met de grootste prijs die er voor clubs te winnen valt.

Dennis Reus

Op 31 mei 1989 ziet Marco Reus het levenslicht. Zijn ouders vernoemen hem naar Marco van Basten, die een jaar eerder op het EK in Duitsland de sterren van de hemel speelt. “Mijn ouders waren eigenlijk van plan om mij Dennis te noemen, tot het EK van 1988 in Duitsland”, vertelt Reus in 2019 in de-documentaire. “Nadat Marco van Basten zijn inmiddels beroemde doelpunt maakte in de finale tegen de Sovjet-Unie, zei mijn vader: 'We noemen hem Marco'.”

Al op vijfjarige leeftijd begint Reus met voetballen, bij de lokale club Post SV Dortmund. Hij heeft daar maar twee jaar nodig om op te vallen bij het grote Borussia Dortmund, waar de rechtspoot tussen 1996 en 2006 de jeugdopleiding doorloopt. Reus schopt het tot de Onder 17, maar volgens zijn trainers op dat moment loopt hij fysiek achter op de rest. De toekomstig clubicoon wordt op zijn zestiende gedwongen te vertrekken bij Dortmund.

Als speler van Borussia Mönchengladbach speelt Marco Reus zich in de kijker bij het grote publiek.

Rot Weiss Ahlen pikt Reus op, alvorens hij drie jaar later voor één miljoen euro de overstap naar ‘het andere Borussia’ maakt. In Mönchengladbach weet de aanvallende middenvelder annex buitenspeler al snel ontzag in te boezemen bij menig Bundesliga-volger. Met 41 doelpunten en 28 assists in 109 wedstrijden verdient Reus een tweede kans bij zijn eerste liefde: BVB.

De transfer naar Dortmund is de tweede en hoogstwaarschijnlijk laatste keer dat een club een afkoopsom voor Reus op tafel legt. Die Borussen maken ruim zeventien miljoen euro over naar Gladbach.

De eeuwige tweede

Zijn eerste seizoen terug in dienst van Dortmund betekent meteen een speciaal jaar. In de Bundesliga eindigt de ploeg, met onder anderen Mario Götze, Robert Lewandowski en Ilkay Gündogan in de gelederen, weliswaar op gepaste afstand van Bayern München tweede, maar in de Champions League kent Dortmund een ongekend bijzonder seizoen. In de kwartfinale wordt, onder leiding van Jürgen Klopp, bijna uitgeschakeld door de Spaanse subtopper Málaga.

Twee goals in de blessuretijd van de return - Reus en Felipe Santana zijn de doelpuntenmakers - helpen Dortmund ternauwernood aan een plekje in de halve finale, waar Real Madrid over twee duels met 4-3 wordt afgetroefd. In de finale wacht Bayern München. Reus verdient namens Dortmund een strafschop in die eindstrijd, maar het is het oh zo langzame rollertje van Arjen Robben dat de Champions League-finale op Wembley beslist (1-2).

Prijzen winnen gaat Reus met Dortmund überhaupt moeizaam af. In de twaalf seizoenen dat hij het geel-zwarte tricot draagt, winnen die Borussen tweemaal de DFB-Pokal en drie keer de Duitse supercup. Een landstitel wint Dortmund voor het laatst in het seizoen 2011/12, het jaar voordat Reus zijn rentree in het Westfalenstadion maakt. Met de man die geboren werd in Dortmund in de selectie, eindigt de club in twaalf jaar liefst zeven keer op de tweede plaats in de Bundesliga.

Een Bundesliga-titel weet Marco Reus in twaalf jaar bij Dortmund niet te winnen. Wel wordt BVB zeven keer tweede.

Desondanks is er in geheel Duitsland grote waardering voor de speler Marco Reus, die in drie verschillende seizoenen wordt uitgeroepen tot beste speler van het Bundesliga-seizoen. Daarnaast wordt hij tweemaal verkozen tot Duits voetballer van het jaar. Reus verovert de harten van achtereenvolgens Dortmund, Duitsland en uiteindelijk heel Europa. En toch blijft hij de club uit het westen van Duitsland altijd trouw.

De prins van Dortmund

Meermaals laat Reus zijn loyaliteit blijken door geïnteresseerde clubs, waar hij wellicht meer had kunnen verdienen en meer prijzen had kunnen winnen, een ‘nee’ te verkopen. En die loyaliteit was wederzijds. Reus’ carrière wordt gekenmerkt door blessureleed. Hij miste door uiteenlopende kwaaltjes onder meer vier (!) eindtoernooien meten ook bij Dortmund speelde Reus beduidend minder wedstrijden dan mogelijk in twaalf jaar tijd. Desalniettemin weet de Duitser uit te groeien tot absolute publiekslieveling in het Signal Iduna Park, zoals het Westfalenstadion officieel heet. De man die ‘slechts’ 428 duels - kan zaterdag 429 worden - speelde voor Dortmund, ziet zijn devotie uitbetaald worden in de hartstocht van de club en zijn fans.

Vanaf het seizoen 2018/19 is Reus dan ook de vaste aanvoerder van die Schwarzgelben. Na vijf jaar draagt hij de band afgelopen zomer over aan Emre Can. Tenzij Reus in de finale van het miljardenbal zevenmaal het net weet te vinden, zal hij niet de clubtopscorer aller tijden worden van Dortmund. De 177 treffers van Adi Preissler zijn hem nipt te machtig. De tweede plek op die lijst zal Reus’ status als legende niet deren.

Halverwege mei speelt de vertrekkende smaakmaker zijn laatste thuiswedstrijd voor Dortmund. In een ideaal afscheidsduel wordt SV Darmstadt 98 met 4-0 aan de kant gezet. Reus is goed voor een assist en een schitterend doelpunt uit een vrije trap, terwijl de trouwe supporters op de Gelbe Wand goed zijn voor een verschrikkelijk mooi eerbetoon, waarmee zij eens te meer hun oneindig lijkende waardering voor Reus laten blijken.

Ondanks de wederzijdse onvoorwaardelijke liefde schrijven Reus en Dortmund zaterdagavond de laatste pagina van hun gezamenlijke boek. Beide partijen opteren niet voor een langere samenwerking en dus wordt het aflopende contract van de clublegende niet verlengd. Als we The Athletic mogen geloven tekent Reus op korte termijn in de MLS, waar hij reeds gesprekken voerde met St. Louis City SC.

Maar eerst wacht nog één laatste finale. Eén laatste kans op een grote prijs met zijn geliefde Dortmund. Weer de Champions League-finale, weer op Wembley. En dit keer zonder kale Groninger die het feestje kan verpesten.

