De combinatie van knowhow en tactische bescheidenheid: Arne Slot bij Liverpool

Door Jeyan Sahin

Het fameuze ‘Arne Slot’ spreekkoor, de indrukwekkende start in de Premier League, de foutloze voortgang in de competitiefase van de Champions League en zijn charismatische optredens tijdens persconferenties: het is niet gek om te stellen dat de in Bergentheim geboren succescoach deze introductie bij Liverpool niet had durven te dromen.

De legendarische Jürgen Klopp wordt momenteel nog maar beperkt geroemd en het gebrek aan financiële investeringen lijkt zich net wat meer op de achtergrond te begeven. Toegegeven: Slot is in een gezonde omgeving met een goede selectie ingestapt, maar de voormalig Feyenoord-coach verdient alle complimenten.

Ideale wisselwerking

De succesvolle periode van Klopp bij Liverpool, die maar liefst 9 jaar heeft geduurd, heeft niet alleen geresulteerd in grote prijzen en memorabele momenten. De spelers en fans raakten gewend aan een bepaalde speelstijl. Patronen waar tijdens iedere wedstrijd op teruggevallen kan worden.

Om een beeld te krijgen bij deze patronen, kun je denken aan de opbouw tussen Alisson Becker en de spine, de bliksemsnelle transities, de passopties die de traptechniek van Trent Alexander-Arnold biedt en de typische diagonale opening van Virgil van Dijk op Mohamed Salah.

Deze spelpatronen zijn door de jaren heen een krachtig handelsmerk geworden en Slot heeft hier op een uiterst verstandige manier aan vastgehouden. De eerste sterke zet van Slot is dan ook geweest dat hij niet compleet is gaan renoveren, maar op een verfijnde manier aspecten heeft toegevoegd aan het bestaande.

Onder Klopp was Liverpool een team dat veelvuldig loerde op momenten van snelle omschakeling, terwijl Slot overduidelijk kiest voor meer momenten van controle. Er is iets minder drang zichtbaar om direct de bal terug te veroveren en Liverpool staat vaker met voldoende spelers achter de bal.

Aan de bal wordt er op zijn beurt vaker gekozen voor retentie van de bal, in plaats van iedere keer voor de omschakeling te gaan. De huidige rol van Ryan Gravenberch symboliseert deze voorkeur uitstekend.

Het is niet dat aantrekkelijke mogelijkheden om te counteren worden overgeslagen en er wordt nog steeds indrukwekkend collectief druk gezet. Daarom verdient Slot veel krediet voor het behoud van de fundamentele krachten uit de tijd van Klopp.

De tactische bescheidenheid van de Nederlander is het bewijs van zelfkennis en intelligentie, terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen visie op een fraaie manier zichtbaar maakt op Anfield.

Het uiterst gedetailleerde voetbaldier

Wanneer je Slot wekelijks aan het werk ziet, ook wanneer dit als toeschouwer is, valt zijn ontegenzeggelijke vakkennis snel op. Direct na zijn aankomst in Merseyside werd er gesproken over zijn bijna wetenschappelijke manier van werken. De keepers trainden tijdens pre-season met een speciale bril en de staf houdt zich bezig met microbiome manipulation om de gezondheid van de spelers te bevorderen.

Dieper ingaan op de genoemde voorbeelden is wellicht wat overbodig, maar het bevestigt in ieder geval dat Slot volledig begaan is met de details van voetbal. Waar Klopp meer uitblonk in het emotionele aspect en het managen van de gehele community, is Slot meer een tacticus die dieper de materie in duikt.

Een interessant voorbeeld is het verschil van Liverpool in de eerste helft en de tweede helft dit seizoen. Ondanks de nauwkeurige voorbereidingen schijnt het dat Slot tijdens de eerste helft een extra analyse maakt van de tegenstander. Hierdoor is regelmatig waarneembaar dat Liverpool met wat extra tactische snufjes de tweede helft ingaat en er ook nóg beter spel te zien is.

Het schijnt zelfs dat een van de Liverpool-spelers over een bepaalde wedstrijd heeft aangegeven dat een rustbespreking dermate ingewikkeld was, dat er vanuit de groep moeite was om de tactische aanpassingen volledig te begrijpen. Nu is dit niet iets wat per se omarmd moet worden, maar het onderstreept de drang van Slot om alles tot in de puntjes te verzorgen.

Vervolgens is het verhaal van het bezoek van Slot aan voormalig Liverpool-assistent Pepijn Lijnders veelzeggend. Negen jaar geleden kwam Slot namelijk op bezoek bij Lijnders thuis. Slot maakte voor dit gesprek niet alleen een ontzettend lange rit, maar stelde ook buitengewoon veel vragen die Lijnders maar amper allemaal kon beantwoorden.

Op een dergelijk moment kan deze gretigheid of zelfs obsessie misschien ongemakkelijk zijn, maar het geeft overduidelijk weer hoe lang Slot al toegewijd is aan zijn vak. Zo wordt niet alleen duidelijk hoe bezeten van het spelletje hij is, maar is het ook een verklaring van het huidige succes van de Liverpool-coach.

Communicatieve uitblinker

De vergelijkingen met Klopp op het voetballende gebied liggen voor de hand, maar het communicatieve aspect is in Engeland van wezenlijk belang. Ook hier maakt Slot veel indruk en lijken zowel de Liverpool-spelers als de media weg te lopen met de Nederlander.

Al meerdere spelers hebben hun vrede geuit betreft de voetballende aanpassingen, maar ook op het gebied van communicatie lijkt er een aangename samenwerking te zijn. Opvallend is het voorbeeld van Alexander-Arnold.

De Engelse rechtsback werd na een training namelijk uitgenodigd voor een een-op-eengesprek. Terwijl Alexander-Arnold bang was voor de zoveelste preek over hoe hij verdedigt, bracht Slot zijn feedback juist op een hele positieve manier en kwam de manager met geraffineerde tips over zijn lichaamshouding tijdens het verdedigen.

Dit zijn voorbeelden van interactie die enorm gewaardeerd worden door (jonge) voetballers en het bevestigt de slimme managementstijl van Slot. Klopp gaf je een knuffel en het gevoel dat je de hele wereld aankon. Slot houdt zich meer bezig met de inhoud, maar brengt dat wel op een hele rechtvaardige manier.

Ook in de media maakt Slot een hele ontspannen en charismatische indruk. In Engeland is er een bovengemiddelde drang om trainers uit te lokken en dat geldt vooral voor nieuwkomelingen. Echter is Slot dusdanig scherp dat het hem niet alleen weinig lijkt te doen, maar is er ook merkbaar dat meerdere vraagstellers echt moeite hebben om inhoudelijk op zijn niveau te blijven.

Hier is het interview van Slot met Liverpool-icoon Jamie Carragher weer een leuk voorbeeld van. Carragher is ondertussen een ervaren analist en kwam dan ook met ontzettend inhoudelijke vragen. Slot, die op dat moment pas een aantal weken werkzaam was in Engeland, kwam met antwoorden die nog inhoudelijker waren en Carragher was zichtbaar onder de indruk van de deskundigheid van de Nederlander.

Rust bewaren

Door de resultaten van de afgelopen periode is het verleidelijk om volledig te verdwalen in optimisme. Echter zal Slot in de komende periode ongetwijfeld tegen dezelfde complicaties aanlopen als de voorgaande Liverpool-managers. De eigenaren van Liverpool, de Fenway Sports Group, staan erom bekend financieel uiterst zuinig te handelen en alleen toe te slaan op de transfermarkt als er zich een buitenkans voordoet.

Dit heeft niet alleen geresulteerd in een indrukwekkend netspend, maar ook in meerdere situaties waarin Liverpool op een cruciale positie onderbezet was. Ondanks dat dergelijke scenario's in de periode van Klopp voor veel frustratie hebben gezorgd bij de Liverpool-fans, is er geen aanleiding om op dit gebied enige verandering te verwachten tijdens het tijdperk van Slot.

Daartegenover is Slot door zijn periode bij Feyenoord gewend aan een situatie waarin het uiterste geperst moet worden uit het beschikbare budget en de selectie. Sterker nog: Michael Edwards (CEO of Football bij Liverpool) zal Slot grotendeels op deze onderscheidende kwaliteit gerekruteerd hebben.

Voor veel Liverpool-fans zal de hartverscheurende dag waarop Klopp zijn afscheid aankondigde nog op het netvlies gebrand staan. Alleen al om deze reden is het een enorme prestatie van Slot dat de Duitser nog maar beperkt genoemd wordt.

Hoewel het voetbal van Slot vaak genoeg oogstrelend is en fysiek duurzamer lijkt te zijn, is het verstandig om niet overmoedig te raken.

Gelukkig heeft Slot op meerdere momenten bewezen compleet bewust te zijn van de situatie waarin hij zich bevindt, dus is er reden om veel vertrouwen te hebben in een succesvol Liverpool-tijdperk.

