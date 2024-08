'Clubleiding Feyenoord had Priske vooraf moeten verplichten Bijlow op te stellen'

Volgens Wim Kieft heeft de clubleiding van Feyenoord een serieuze fout begaan inzake Justin Bijlow. De columnist stelt in De Telegraaf dat de hoge heren in De Kuip trainer Brian Priske hadden moeten verplichten om Bijlow eerste doelman te maken.

Vlak voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV maakte Priske wereldkundig dat Timon Wellenreuther zijn eerste doelman is. Een hard gelag voor Bijlow, die tot dat moment jarenlang verzekerd was van zijn plek onder de lat bij Feyenoord.

Nu het einde van de transferwindow nadert, is de kans aanzienlijk dat Bijlow ‘zijn’ Feyenoord gaat verlaten. Southampton heeft nadrukkelijke interesse in de Oranje-international, die tot medio 2026 vastligt in De Kuip. Bijlow kan bij the Saints eerste doelman worden in de Premier League.

Kieft snapt er niets van dat Bijlow geen eerste keus is en wijst met de beschuldigende vinger vooral naar clubleiding. “Dan nog over Feyenoorder Justin Bijlow en een eventueel vertrek naar Southampton”, slijpt Kieft de messen. “Bijlow is een Feyenoord-gezicht, Oranje-klant, een prima keeper die altijd heeft geleverd en veel waarde vertegenwoordigt.”

“Omdat de nieuwe trainer Brian Priske op het idee komt om Bijlow op de bank te zetten, mag Feyenoord blij zijn met twee of drie miljoen euro. De clubleiding had Priske vooraf moeten verplichten Bijlow op te stellen. Dan had hij in ieder geval voor de hoofdprijs kunnen vertrekken. Nu is hij bijna niets meer waard. Pure kapitaalvernietiging.”

Feyenoord is momenteel in onderhandeling met Southampton over de transfer van Bijlow. Hoeveel Southampton voor Bijlow over heeft, is onbekend. Volgens De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan werd ‘een schandalig bod’ van Atlético Madrid van enkele miljoenen euro’s eerder door Feyenoord-directeur Dennis te Kloese naar de prullenbak verwezen.

De verwachting is dan ook dat het bedrag wat hoger uit zal vallen dan de twee of drie miljoen euro waar Kieft aan denkt. Tijdens de seizoensouverture van Southampton was Alex McCarthy nog de eerste keus onder de lat. Hij ging echter enorm in de fout door de bal zo in de voeten te schuiven van spits Alexander Isak, waardoor Newcastle United met 1-0 won.