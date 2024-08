De Bruyne verschijnt met compleet nieuw kapsel op complex Manchester City

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het nieuwe kapsel van Kevin De Bruyne.

De middenvelder laat zich namelijk inspireren door Erling Braut Haaland, zo blijkt. Op beelden van Manchester City is te zien hoe De Bruyne zich hetzelfde kapsel heeft laten aanmeten als zijn Noorse teamgenoot.

"Top knot", wordt de Belg toegeroepen als hij op de parkeerplaats loopt, verwijzend naar zijn knotje. "Ik moet mijn haar knippen", antwoordt De Bruyne.

De Belgische middenvelder kwam deze voorbereiding nog geen minuut in actie voor Manchester City. Komend weekend, nemen the Citizens het in de strijd om de Community Shield op tegen Manchester United.