De Boer voorziet bepalende rol voor Ajax-verdediger in Eredivisie-kraker tegen PSV

Aanstaande zondag staat de mogelijk allesbepalende kraker tussen PSV en Ajax op het programma. De Amsterdamse koploper verdedigt een voorsprong van zes punten en dus moeten de Eindhovenaren winnen. Analist Ronald de Boer voorziet in gesprek met Voetbal International een bepalende rol voor een Ajax-verdediger.

"Het gaat erom hoe de spelers erin staan", antwoordt De Boer op de vraag waar PSV Ajax pijn kan doen. "Heeft de wedstrijd tegen RKC zo’n houvast gegeven dat je denkt: we voelen dat de automatismen weer naar boven zijn gekomen? Dat hoop je als PSV-speler." PSV versloeg RKC voor de interlandbreak met 0-3. Een welkome opsteker voor de Brabanders, die daarvoor slechts één van hun laatste vijf competitieduels wonnen.

"Dat dat weer naar boven komt wat je in het begin van het seizoen zag. Maar zo veel ruimte als Joey Veerman tegen RKC kreeg, dat gaat tegen Ajax natuurlijk niet gebeuren. Dat kun je aan Farioli wel overlaten."

Eerder dit seizoen versloeg het Ajax van trainer Francesco Farioli PSV met 3-2. Het betekende de eerste nederlaag van de Eindhovenaren dit Eredivisie-seizoen. 2025 begon dramatisch voor PSV, dat de koppositie in de Eredivisie als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.

Op de vraag wie het verschil gaat maken in de topper, antwoordt De Boer: "Als hij gaat spelen, dan denk ik aan Lucas Rosa. Misschien is hij zo’n type dat het PSV lastig kan maken. Misschien ook niet, want Anton Gaaei heb je door de druk ook door de mand zien vallen. Hij is er langzaam ingegroeid en is een stabiele factor geworden."

"Maar is het te vroeg voor zo’n jongen? We weten het niet, ik ben benieuwd. Het is een Zuid-Amerikaan, die zijn wel wat gewend. Het is een jongen die zich moet laten zien in een topwedstrijd tegen een van de betere teams. We weten allemaal dat Noa Lang niet graag meeverdedigt."

Een basisplaats voor Rosa ligt voor de hand, omdat Gaaei voor twee duels geschorst is na zijn rode kaart tegen AZ (2-2). Rosa kwam in de afgelopen transferperiode over van Real Valladolid en speelde tot op heden 213 minuten voor Ajax, verdeeld over 5 optredens.