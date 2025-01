De Boer uit harde kritiek op Ajax-trainer Farioli: 'Dit is een steek naar Kroes'

Ronald de Boer is niet te spreken over de uitspraken die Ajax-trainer Francesco Farioli woensdag deed over Youri Regeer. De Italiaan weigerde de nu nog speler van FC Twente te bestempelen als rechtsback, wat in de ogen van De Boer onder meer 'niet netjes' is.

Na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma wijst alles erop dat Ajax Regeer binnen zal halen. De Haarlemmer is in principe middenvelder, al staat hij soms ook op de rechtsbackpositie.

Farioli kreeg woensdag van Ziggo Sport-verslaggever Sam van Rooyen de vraag of Regeer een optie is voor de rechtsbackpositie. "Ik vind hem een hele goede middenvelder", antwoordde Farioli. De oefenmeester kreeg vervolgens de vraag hij Regeer daadwerkelijk niet als rechtsback ziet. "Hij is een hele goede middenvelder", herhaalde Farioli zichzelf.

Het interview van Farioli werd donderdag besproken bij Ziggo Sport. Analist Youri Mulder kiest de kant van Farioli. "Hij heeft gelijk. Ik vind hem ook veel meer een middenvelder dan een rechtsback."

Mulder wordt onderbroken door De Boer. "Dit had hij niet moeten doen, vind ik. Dit is toch een beetje een steek naar Kroes (technisch directeur, red.)? Dan doe je dit binnenskamers. Ik vind dit niet netjes."

"Het gaat erom dat iedereen weet dat je op dit moment als rechtsback wordt gehaald. Hij is een middenvelder, maar wordt als stand-in als rechtsback gehaald. Dan moet je niet zo... Dan moet je zeggen: 'In mijn ogen is hij een middenvelder, maar hij kan ook worden gebruikt als rechtsback.'"

"Dat heeft hij vaker gedaan", vervolgt De Boer. "Dat heeft hij bij Ajax gedaan en ook bij Twente. Punt. Dit is voer voor die journalisten", aldus De Boer.