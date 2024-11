De Boer kijkt zijn ogen uit bij Ajax: 'Hij heeft een ongelooflijke gedaanteverwisseling ondergaan'

Ronald de Boer is lovend over Kenneth Taylor. De analist vindt de middenvelder veel beter voor de dag komen dan vorig seizoen. Taylor scoorde donderdag in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv en mede hierdoor stapte Ajax met een afgetekende 5-0 overwinning van het veld.

''Als we het bij Ajax over veranderingen hebben, dan is Taylor er ook wel één. Hij heeft een ongelooflijke gedaanteverwisseling ondergaan'', zo oordeelt De Boer na afloop van de vijfklapper van Ajax bij Ziggo Sport.

''Je ziet hem jagen en sleuren, terwijl hij aan de bal ook goed is. Ik geniet op dit moment echt van Kenneth, van hoe hij bezig is. Hij maakte een mooie goal ook'', doelt de voormalig Ajax-middenvelder op de 2-0 van Taylor in de 27ste minuut.

De Boer ziet Taylor stappen maken onder Francesco Farioli. ''Hij verloor in de eerste helft de bal, waarna hij direct omschakelde en er kort opzat. Dat heeft Farioli er echt ingekregen bij hem.''

Verslaggever Wytse van der Goot stipt een punt van kritiek aan. ''Taylor pakt een domme gele kaart.'' De middenvelder ging expres voor een vrije trap van de tegenstander staan, en ontving hiervoor geel van de scheidsrechter. Hierdoor is Taylor geschorst voor het uitduel met Real Sociedad op 28 november.

''Ja, volgens mij kon hij wel opzij, maar ging hij voor de bal staan'', wil De Boer de beboete Taylor ook weer niet te hard aanpakken na diens sterke optreden.

Taylor scoorde voor rust en stelde Brian Brobbey na rust in staat om te scoren uit een vrije trap in de zestien van Maccabi Tel Aviv. Kian Fitz-Jim bepaalde de eindstand vervolgens op 5-0.